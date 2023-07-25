'Türkiye Yüzyılı Yatırım Resepsiyonu' Pekin'de gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümü vurgusuyla dünyanın farklı noktalarında düzenlenmeye devam eden 'Türkiye Yüzyılı Yatırım Resepsiyonları'nın bir diğeri, Pekin'de Çin iş dünyasından 500'ün üzerinde yönetici ve temsilcinin katılımıyla gerçekleştirildiCumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi liderliğinde düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı Yatırım Resepsiyonları', farklı coğrafyalarda gerçekleştirilmeye devam ediyor.Daha önce Londra, Paris, Milano ve Viyana'da yapılan resepsiyonların Asya ayağının ilk durağı T.C. Pekin Büyükelçiliği'nde gerçekleştirildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü vurgusuyla gerçekleşen resepsiyonda, Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki ikili ekonomik ilişkiler ve yatırım süreçleri değerlendirilirken, Türk-Çin iş dünyasının farklı sektörlerinden temsilciler ile yuvarlak masa toplantıları ve birebir toplantılar yapıldı.Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu ev sahiplinde gerçekleşen 'Türkiye: Your Resilient Investment Partner' temalı resepsiyona, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Arda Ermut da katıldı.Resepsiyon kapsamında yuvarlak masa toplantıları da gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve dünyanın en büyük bankası olan, Çinli ICBC'nin birlikte organize ettiği toplantıya enerji, altyapı, müteahhitlik ve otomotiv sektörlerinden 15 şirketin üst düzey yöneticisi katıldı. Toplantıda yeni yatırım fırsatları değerlendirilirken, mevcut yatırımlar da ele alındı.Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, bir diğer önemli yuvarlak masa toplantısını da Çin'in önemli fonlarından olan, Kuşak Yol ülkelerindeki projeleri destekleyen Silk Road Fund (SRF) iş birliğiyle düzenledi. SRF Yönetim Kurulu Başkanı Zhu Jun'un da katıldığı toplantıya Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Musa, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Ermut'un yanı sıra 15 şirketin üst düzey yöneticisi de katıldı.Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Türkiye ve Çin arasındaki bağın asırlar öncesine dayandığını, gelinen noktada ise çok daha yakın ve derin iş birliği olduğunu belirtti.Musa, 'Bunların geliştirilmesi için de çok sayıda fırsat var. İki ülke arasındaki iş birliğini daha da güçlü bir seviyeye çekilmesi gerekiyor. Bunun için de özellikle stratejik olan enerji, yüksek teknoloji ve altyapı gibi alanlara odaklanmamız gerek. Tarih, coğrafya, teknoloji, strateji ve küresel dinamikler, iki ülkenin daha yakın çalışması için olanak sağlıyor. Önümüzdeki dönemde iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlenerek artacağına inancımız tam. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin yanı sıra Pelin Büyükelçiliği ve diğer başkonsolosluklarımızla birlikte gereken desteği vermeye her zaman hazırız.' ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu da Cumhuriyetin 100. yılı münasebetiyle Avrupa'da başlanan yatırımcı resepsiyonlarına Uzak Doğu ile devam edildiğini ve ilk duraklarının küresel ekonominin lokomotifi olan Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin olduğunu bildirdi.Dağlıoğlu, şunları kaydetti:'Türkiye ve Çin ilişkileri, asırlar öncesinde Asya'da komşu olduğumuz zamanlardan bu yana uzun bir geçmişe ve ayrıcalıklı dostluk bağlarına sahip. Bugün Türkiye 1.200'den fazla Çinli şirkete ev sahipliği yapıyor. Çinli şirketlerin son 10 yılda Türkiye'deki yatırımları 3 milyar doları aşıyor. Bu yatırımların Kuşak ve Yol Girişimi'nin de katkılarıyla finans, üretim, enerji, bilgi ve iletişim teknolojileri ve altyapı sektörlerinde yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na adım atarken, dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olma yolculuğumuzda Çinli yatırımcıları ülkemizde yatırıma davet ediyoruz.'Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Arda Ermut ise Türkiye'nin bulunduğu jeopolitik konum ve gelişmiş ulaşım ağı ile Kuşak-Yol Projesi'nde önemli bir aktör olduğunu vurgulayarak, 'Bu projenin devam eden etkilerini görüyoruz. Bu etkilere gelecekte daha belirgin olarak tanık olacağız.' ifadelerini kullandı.Türkiye Varlık Fonu'nun faaliyetlerine değinen Ermut, 'İstanbul Finans Merkezi projemizle Türkiye ekonomisine ve uluslararası yatırım ortamına önemli katkılar sunmayı hedefliyoruz. İstanbul Finans Merkezi; önce bölgesel, ardından da küresel anlamda sayılı finans merkezlerinden biri olacak. Merkezi Çin'de olan ilgili şirketlerin ve bankaların İstanbul Finans Merkezi'nde yer almasının iki ülke arasındaki ilişkiye olumlu katkılar sunacak.' ifadelerini kullandı.