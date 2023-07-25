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Kemer'de orman yangını: 22 helikopter görev yapıyor

Antalya'nın Kemer ilçesindeki ormanlık alanda gece boyunca devam eden yangına, sabahın ilk ışıklarıyla 10 uçak ve 22 helikopterin katılımıyla havadan müdahale başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir yerleşim bölgesine sıçramadığını bildirdi.

Ekleme: 25.07.2023 - 09:22 Güncelleme: 25.07.2023 - 09:24 / Editör: Ozge Selin
Kemer'de orman yangını: 22 helikopter görev yapıyorDünya sıcak havaların etkisinde...

Sıcak havalarla birlikte arka arkaya orman yangınları yaşanıyor.

Güvenlik güçlerinin tüm önlemlerine karşılık dikkatsiz vatandaşların ve ağaçların kuru olmasıyla artan yangınlarla mücadele sürüyor. Yurtta yangınlar söndürülürken bir diğer yandan da Antalya'nın Kemer ilçesinde Kemer- Antalya karayolu kenarındaki ormanda saat 21.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle alevler bir anda yayıldı.

Ekiplerin mücadelesi sürüyor

Yerleşim yerleri ve karayolunun yakınındaki yangının söndürülmesi için bölgeye ekipler yönlendirildi.

Yangına çok sayıda ekiple müdahale edildi. Bölgeye Antalya ve Kumluca'dan da takviye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Alevlerin tehdit ettiği çevredeki yerleşim yerleri de tedbir amacıyla boşaltıldı.

300'den fazla yangın söndürme ekibi

Ormanın sık ağaçların olduğu bölgesinde çıkan yangına, gece boyunca 50'den fazla arazöz, çok sayıda su tankeri, ilk müdahale araçları ve 300'den fazla yangın söndürme ekibiyle müdahale edildi.

Dumandan etkilenen 6 kişi, hastanede tedaviye alındı.

10 konut boşaltıldı

Tedbir amaçlı yangın bölgesine yakın 10 konut boşaltıldı ve Kemer Devlet Hastanesi'ndeki 14 hastadan 12'si taburcu edilerek evlerine gönderildi.

2 hasta da farklı hastanelere nakledildi.

İnceleme yapıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, bölgeye gelerek yangın koordinasyon merkezinde Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici'den bilgi aldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da çalışmaları yerinde takip etmek için yangın bölgesine geldi.

Kemer'de orman yangını: 22 helikopter görev yapıyor

'Bir yerleşim bölgesine sıçramış değil'

Ersoy, İlçe jandarma komutanlığındaki yangın komuta merkezinde inceleme yaptı.

Bakan Ersoy, konuya ilişkin şu açıklamaları yaptı:

Hedefimiz gün içerisinde yangını kontrol altına almak. Fazlasıyla ekip ve ekipman var. Bir yerleşim bölgesine sıçramış değil. Hastanemiz önlem amaçlı boşaltıldı ama hizmet vermeye devam ediyor.

10 uçak ile 22 helikopter görev yapıyor

Günün ağarmasıyla birlikte yangına havadan müdahale başladı. Yangın söndürme çalışmalarında, 10 uçak ile 22 helikopter görev yapıyor.

'Havadan ve karadan müdahalemiz aralıksız sürüyor'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından, yangına ilişkin paylaşımda yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

Yangının başladığı ilk andan itibaren ormanın kahramanları cansiperane bir mücadele veriyor. Havadan ve karadan müdahalemiz aralıksız sürüyor.

Kemer'de orman yangını: 22 helikopter görev yapıyor
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