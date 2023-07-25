İstanbul merkezli suç örgütü operasyonu: 34 şüpheli tutuklandı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, elebaşılığını Kerbela Y'nin yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 39 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan aralarında Kerbela Y'nin de bulunduğu 34'ü tutuklanırken, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Avcılar ve Esenyurt'ta 'uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticareti', 'kasten yaralama', 'yağma', 'tehdit', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'silahlı saldırı' olaylarını gerçekleştiren suç örgütü üyelerine yönelik İstanbul, Muğla, İzmir, Mersin, Rize, Tokat ve Bursa'da düzenlenen operasyonlarda 39 şüpheli yakalanmıştı.