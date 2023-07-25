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Çanakkale'de 38 kaçak göçmen lastik botta yakalandı

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Çanakkale'nin Ayvalık ilçesinde lastik botta 38 kaçak göçmen yakalanan düzensiz göçmenler Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Ekleme: 25.07.2023 - 10:28 Güncelleme: 25.07.2023 - 10:29 / Editör: Ozge Selin
Çanakkale'de 38 kaçak göçmen lastik botta yakalandı
Yurt genelinde düzensiz göçmenle mücadele ediliyor...

Bu kapsamda çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Yapılan çalışmalarla kaçak göçmenlerin önüne geçilmek hedefleniyor. Bir yeni operasyonun adresi Çanakkale oldu.

38 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botlarda kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

TCSG-61' Sahil Güvenlik botu ile bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki 38 kaçak göçmeni yakaladı.

Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi

Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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