Çanakkale'de 38 kaçak göçmen lastik botta yakalandı

Yurt genelinde düzensiz göçmenle mücadele ediliyor...Bu kapsamda çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Yapılan çalışmalarla kaçak göçmenlerin önüne geçilmek hedefleniyor. Bir yeni operasyonun adresi Çanakkale oldu.Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botlarda kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.TCSG-61' Sahil Güvenlik botu ile bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki 38 kaçak göçmeni yakaladı.Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.