Hatay’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Belen ilçesi Antakya - İskenderun yolunda meydana geldi. 31 YS 157 plakalı motosiklet, millet bahçesi kavşağında 31 YK 989 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü ve otomobilde bulunan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Hastane yapılan müdahalelere rağmen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.