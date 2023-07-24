Hatay’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Hatay’ın Belen ilçesinde otomobille, motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Belen ilçesi Antakya - İskenderun yolunda meydana geldi. 31 YS 157 plakalı motosiklet, millet bahçesi kavşağında 31 YK 989 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü ve otomobilde bulunan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Hastane yapılan müdahalelere rağmen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.