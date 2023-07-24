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Beyaz Gazete
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor: Gündem yoğun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün kabine toplantısına başkanlık edecek. Gündemde tahıl koridorunun uzatılması, memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme sürecine uzanan önemli iç ve dış gelişmeler var.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor: Gündem yoğun
Ekleme: 24.07.2023 - 08:53 Güncelleme: 24.07.2023 - 08:53 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor: Gündem yoğun
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kritik iç ve dış başlıkları ele almak üzere toplanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek kabine toplantısında geçtiğimiz hafta tamamlanan Körfez turu değerlendirilecek.

Turda imzalanan 18 anlaşmanın yanı sıra Türkiye'ye yapılması beklenen yatırımlar ve yatırımlara dair hazırlıklar kabinede ele alınacak.

Tahıl koridorundaki son durum masada
Rusya, 17 Temmuz'da süresi dolan tahıl koridoru anlaşmasını uzatmayacaklarını açıklamıştı.

Mekanizmanın tekrar işler kılınması için Erdoğan, diplomasi hamlelerini sürdürüyor.

O hamlelerin sonuçları ve koridorun süresinin uzatılması için yapılabilecekler toplantıda masaya yatırılacak.

Ekonomik gelişmeler ele alınacak
Hükümetin orta vadeli plan hazırlıkları, enflasyonla mücadele tedbirleri de kabinenin gündeminde olacak.

Memur ve memur emeklisinin durumu değerlendirilecek
Öte yandan 7'nci dönem kamu toplu sözleşmesi görüşmelerinin hazırlıkları da kabinede mercek altına alınacak.

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek sürece ilişkin kapsamlı bir sunum yapılması bekleniyor.

İsveç ve Danimarka'daki gelişmeler mercek altında
İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılar da Ankara'nın yakın takibinde.

Saldırılara tepkiler gelmeye devam ederken, atılabilecek ek diplomatik adımlar da kabine toplantısında masada olacak.

İsveç'in NATO üyelik sürecinin tamamlanabilmesi için kararın Meclis'ten geçmesi gerekiyor.

1 Ekim'de başlayacak yasama yılı öncesinde yaşananların İsveç'in NATO üyelik sürecine etkilerine de bir parantez açılacak.
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