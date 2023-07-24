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Akşener'in 'Erdoğan Ayasofya'yı açamaz' dediği görüntüler gündem oldu

'Fethin sembolü' Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının üzerinden üç yıl geçti. Müslümanlar, Ayasofya'nın ibadete açılmasının üçüncü yıl dönümünde sabah namazı için camiye akın ederken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçmiş dönemde yaptığı açıklama gündem oldu. Akşener, katıldığı yayında "Buradan iddia ediyorum Sayın Erdoğan Ayasofya'yı açamaz" demişti.

Akşener'in 'Erdoğan Ayasofya'yı açamaz' dediği görüntüler gündem oldu
Ekleme: 24.07.2023 - 11:42 Güncelleme: 24.07.2023 - 11:50 / Editör: Ozge Selin
Akşener'in 'Erdoğan Ayasofya'yı açamaz' dediği görüntüler gündem oldu
'Fethin sembolü' Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin zincirleri üç yıl önce yeniden kırılarak ibadete açıldı. 86 yıllık özlem, 24 Temmuz 2020 cuma günü son buldu. Ayasofya, o günden bu yana yaklaşık 21 milyon ziyaretçiyi ağırladı.

Müslümanlar, açılışın üçüncü yıl dönümünde sabah namazını eda etti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı sabah namazında, İstanbul Valisi Davut Gül'ün yanı sıra, çeşitli milletlerden Müslümanlar saf tuttu.

Akşener'in 'Erdoğan Ayasofya'yı açamaz' dediği görüntüler gündem oldu

Sabah namazında camiye akın

Erbaş, namaz sonrası yaptığı konuşmada, en mutlu günlerden birinin idrak edildiğini belirterek, 'Bundan üç sene önce 2020 yılı yine 24 Temmuz'da 86 yıllık hasret son bulmuştu. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla Ayasofya yeniden ibadete açılmıştı. İşte üç yıl geçti, üç yılda yapılan araştırmalara göre, Ayasofya'yı 21 milyon insan ziyaret etti' ifadelerini kullandı.

Müslümanlar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasının üçüncü yıl dönümünde sabah namazı için camiye akın ederken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçmiş dönemde yaptığı açıklama gündem oldu. Akşener, katıldığı yayında 'Buradan iddia ediyorum Sayın Erdoğan Ayasofya'yı açamaz' demişti.

Akşener'in 'Erdoğan Ayasofya'yı açamaz' dediği görüntüler gündem oldu
Akşener'in 'Erdoğan Ayasofya'yı açamaz' dediği görüntüler gündem oldu
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Ayasofya Camii’nin ibadete açılışının üçüncü yılı
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