Küçükçekmece'de korkunç kaza! 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

İstanbul Küçükçekmece'de sabah saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi.20 yaşındaki Mecit Yıldırım idaresindeki otomobil karayolda önce bariyerlere daha sonra sürücüsünün ismi öğrenilemeyen meyve yüklü kamyonete arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan Mecit Yıldırım ile yolcu koltuğunda bulunan Uğur Torlak olay yerinde hayatını kaybetti.Kamyonet sürücüsü ve çevredeki vatandaşların ihbarları üzerine bölgeye, polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın yaşandığı alanda güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekipleri tarafından Mecit Yıldırım ve Uğur Torlak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler yapılan işlemlerin ardından otopsisi yapılmak üzere Yenibosna Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.Durumunun iyi olduğu öğrenilen kamyon sürücüsü karakola götürülmeden önce tedbir olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Edirne istikametinde bir süre trafik oluştu.