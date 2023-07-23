  • USD: 26,89 - 26,94
  • EURO: 29,93 - 29,98
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP fonu kesti kavgalar başladı! Halk TV'de birbirine girdiler

CHP ile Halk TV arasındaki sözleşmenin feshedilmesi ardından Halk TV ekranlarında ilginç gelişmeler yaşanmaya başlandı. Halk TV’de Bengü Şap Babaeker’in sunuculuğunu yaptığı programa konuk olan ve CHP’ye yönelik eleştirilerini çok sert bile getiren DW Türkçe İstanbul Koordinatörü Bülent Mumay’a sunucu tarafından laf sokarcasına bir soru aktarıldı. Kısa süreli ortamın gerilmesine neden olan soru bir gerçeği de ortaya çıkardı. Bülent Mumay’ın eşinin iki hafta önce CHP’nin sosyal medya koordinatörü yapıldığı ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem’in çalışma arkadaşı olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar…

CHP fonu kesti kavgalar başladı! Halk TV'de birbirine girdiler
Ekleme: 23.07.2023 - 15:41 Güncelleme: 23.07.2023 - 15:54 / Editör: Ozge Selin
CHP fonu kesti kavgalar başladı! Halk TV'de birbirine girdiler
CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'in CHP ile Halk TV arasındaki sözleşmenin feshedildiğini dün duyurması ardından Halk TV ekranlarında ilginç gelişmeler yaşanmaya başlandı.

Halk TV'de Bengü Şap Babaeker'in sunuculuğunu yaptığı programa DW Türkçe İstanbul Koordinatörü Bülent Mumay dün olarak konuk olarak katıldı ama program esnasında yaşanan son gelişmelerin esintileri programa farklı bit boyutta yansıdı. Çünkü Bülent Umay'ın Halk TV'nin temel misyonu ve CHP'nin televizyon kananıyla anlaşması ve ilişkilerini sert eleştirmesi ardından sunucu tarafından şoke eden bir soru aktarıldı.

'MUMAY'IN EŞİ, EREN ERDEM'İN ÇALIŞMA ARKADAŞI'

Program sunucusu Bengü Şap Babaeker, 'Bülent Mumay'ın bazı eleştirileri oldu. Ona da bir soru gelmiş; Bülent Mumay, bu yapılanın ne CHP açısından ne de Halk TV açısından tam anlamıyla etik sayılamayacağını söylemişti. Bir soru var Bülent Mumay; 'Burada bir çıkar çatışması görülüyor çünkü Bülent Mumay'ın eşi, Eren Erdem'in çalışma arkadaşı' diye. Bunu açıklamak ister misin?' şeklinde bir soruyu aktardı.

'BU SORUYU SENDEN DUYDUĞUMA ÇOK ÜZÜLDÜM'

Bülent Mumay ise Babaeker'in aktararak sorduğu soruya üzüldüğünü ifade ederek şöyle yanıt verdi: 'Öncelikle bu soruyu senden duyduğum için çok üzüldüm çünkü bir kadın olarak, bir gazetecinin eşinin işinin, bir başkasının yaptığı işe etkisini sormanı hakikaten ayıpladım. Evet, ben 27 yıldır gazetecilik yapıyorum.

Eşim yaklaşık 2 hafta önce CHP'nin sosyal medya politikalarının koordinatörü olarak atandı. Dolayısıyla benim CHP'ye yaptığım eleştirileri her halde programın başından sonuna izleyenler duymuştur. Dolayısıyla bir çıkar çatışması olduğunu düşünmüyorum. Bu soruyu zül buluyorum ama sordun diye söylüyorum, gelen her soruyu yansıtıp yansıtmadığından emin değilim ama…

'BUNU YANSITMAYI TERCİH ETTİM'

Televizyon sunucusu Bengü Şap Babaeker Bülent Mumay'ın cevabının ardından araya girerek 'Bunu yansıtmayı tercih ettim' açıklamasını yaptı.

Bülent Mumay ise bu sözlerin ardından şunları söyledi: 'Bunu tercih ettiysen yanıtının da bu olduğunu az çok biliyorsundur ama bir kez daha söylüyorum, ben 27 yıldır gazetecilik yapıyorum. Eşimin 2 hafta önce atandığı bir işten dolayı ben ne CHP'ye ne de daha önceden de yaptım Halk TV eleştirilerimi esirgemedim esirgemeyeceğim de…'

CHP fonu kesti kavgalar başladı! Halk TV'de birbirine girdiler
HÜDA PAR Adana İl Sekreteri Sacit Pişgin'in katil zanlısı tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı!
CHP fonu kesti kavgalar başladı! Halk TV'de birbirine girdiler
Türkiye'nin robot askeri: TSK envanterine girdi hem karada hem de havada düşmana korku salacak
Kabine toplantısı yarın Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek! İşte masadaki konular
Türkiye'nin yerli otomobili Togg devrialem yapacak
CHP'li İBB'nin Beşiktaş Meydanı'ndaki çevre düzenlemesi 'trafik yoğunluğu' şikayetlerine neden oldu: 'Burası otogar değil Beşiktaş Meydanı'
Halk TV'den CHP'ye sözleşme fesih tepkisi: Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yapsın
CHP'li başkanlar Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu: 15 yaşındaki kızıma cevap veremiyorum artık çekilin
CHP, Halk TV'ye fonları kesmişti! İlk açıklama geldi: “Taviz vermeyeceğiz!”
CHP'de ortalık karıştı! Bomba iddia: Ekrem İmamoğlu'na savaş açıp adaylığını ilan etti
Kılıçdaroğlu'ndan değişim isteyen İmamoğlu'na sert sözler: Geçmişi kirli olmayan birini bulursam...
Ak Parti, tersine göç için düğmeye basıyor! Memleketine dönene teşvik
İzmir yangınında görüntüleri ortaya çıkan kundakçı tutuklandı
İBB Başkanı İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na rest çekti: Siz genel başkanlığa devam ederseniz yerel seçimlerde ben yokum
CHP, Halk TV ile sözleşmesini bitirdi
Adana'da HÜDA PAR'a alçak saldırı! İl Sekreteri Sacit Pişkin hayatını kaybetti...
Gizli toplantı sonrası ilk görüşme: Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu bir araya geldi
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Avrupa'ya çağrı: Kur'an yakılması barbarlığına hep birlikte karşı çıkalım
Başkan Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’u kabul etti: 5 alanda imzalar atıldı
Darbe toplantısına uzay fonu ile katılmıştı! Engin Altay’ın oyunu ortaya çıktı: Meğer tekne tatilindeymiş!
Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı! Sıcaklık daha da artacak...

Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı! Sıcaklık daha da artacak...

Threads'in çöküşü! 10 Kişiden 7’si geri dönmedi

Threads'in çöküşü! 10 Kişiden 7’si geri dönmedi

Karadeniz'de martı istilası: Sayıları giderek artıyor büyük tehlike oluşturuyor

Karadeniz'de martı istilası: Sayıları giderek artıyor büyük tehlike oluşturuyor

Denizdeki gizli tehlike: AFAD uyardı 'Köpüklenme varsa sakın girmeyin'

Denizdeki gizli tehlike: AFAD uyardı 'Köpüklenme varsa sakın girmeyin'

Siparişi sebepsiz iptal edene ceza! Stokçuların zam oyunu deşifre oldu

Siparişi sebepsiz iptal edene ceza! Stokçuların zam oyunu deşifre oldu

İzmir'de ormanı yaktı, alevler arasında kaldı! Kabus gibi anlar böyle görüntülendi...

İzmir'de ormanı yaktı, alevler arasında kaldı! Kabus gibi anlar böyle görüntülendi...