Yerli Ve Milli Silahlar Gövde Gösterisine Hazir

Orta kalibre toplarda alaninda dünyanin en iddiali ürünlerin basinda gelen VENOM LR ve milli uçaksavar ailesinin en yeni üyesi M3’ün yani sira CANiK’in bagli oldugu Samsun Yurt Savunma’nin istiraklerinden UNIROBOTICS’in gelistirdigi milli uzaktan komutali stabilize silah (UKSS) kule ailesi de IDEF’23’te ilk kez sergilenecek ürünler arasinda yerini aliyor.Türkiye IDEF’23 ile savunma sanayi alaninda dünyaya damga vuracak bir etkinlige imza atmaya hazirlaniyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaskanligi himayelerinde, Millî Savunma Bakanligi ev sahipliginde, Türk Silahli Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfi yönetim ve sorumlulugunda düzenlenen IDEF’23 bu yil 16’nci kez kapilarini açiyor. 25-28 Temmuz 2023 tarihleri arasinda Istanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçeklestirilecek etkinlikte, Türkiye’nin önde gelen global markasi CANiK de basari serüvenine yenilerini eklemek için gün sayiyor.IDEF’23’te CANiK tarafindan üretilen ülkemizin milli 12,7 mm uçaksavari olan CANiK M2 QCB’nin gelismis yeni versiyonu CANiK M3 ilk defa görücüye çikaracak. Orta kalibre top üretimi alaninda dünyanin önde gelen firmalarindan Ingiliz AEI Systems sirketini geçtigimiz yil satin alan CANiK, alaninda dünyada en iddiali ürünlerin basinda gelen VENOM LR’yi de ilk kez IDEF’23 kapsaminda sergileyecek. Deniz, hava ve kara platformlari için büyük önem tasiyan 30x113 mm toplarinin üretimi alanina yaptigi yatirimla büyük bir ses getiren CANiK, VENOM LR ile Türk Silahli Kuvvetlerinin yani sira dost ve müttefik devletlerin silahli kuvvetlerine kazandiracagi kabiliyetlerle Türkiye’nin gücüne güç katmayi hedefliyor. CANiK ayrica, bagli oldugu Samsun Yurt Savunma’nin (SYS) grup sirketlerinden UNIROBOTICS’in Milli Teknoloji Hamlesi ürünlerinin tümünü bu yil IDEF’23’te dünyaya tanitacak.“Cumhuriyetimizin 100’üncü yilina yakisir bir sov olacak”CANiK Genel Müdürü C. Utku Aral, “CANiK olarak 2023 yilinda, Cumhuriyetimizin 100’üncü yilina yakisir bir hamle gerçeklestirmeyi planliyoruz. IDEF’23 kapsaminda sergileyecegimiz ürünlerimiz ve bu alanda yaptigimiz yatirimlarla ihracatta tüm zamanlarin rekorunu kirma hedefindeyiz. Bu noktada UNIROBOTICS tarafindan gelistirilen ve en iddiali ürünlerimiz arasinda yer alan milli uzaktan komutali stabilize silah (UKSS) kule ailesi de bizim en fazla heyecan duydugumuz projelerden biri oldu. IDEF’23 kapsaminda, HAVELSAN ile 2021’de yaptigimiz sözlesmeye istinaden Açik Deniz Karakol gemilerinde kullanilacak ve 12,7 mm tüfek ile donatilacak TARGAN uzaktan komutali stabilize kuleyi görücüye çikaracagiz. Ayrica TRAKON kulesini de bu ürün ailesinin bir diger üyesi olarak fuarda sergileyecegiz. Yüksek teknolojili hafif yapisi ile 30x113 mm topun ates gücünü bir araya getiren TRAKON’un yani sira Savunma Sanayii Baskanligi’nin da destekledigi 5,56 mm gibi makineli tüfeklerden 12,7 mm gibi agir makineli tüfeklere kadar farkli silahlari tasiyabilen, aktif stabilizeli silah mesneti, TRAKON Crew ve ultra hafif TRAKON Lite UKSS’ de sergileyecegimiz ürünler arasinda yer alacak. 3 yillik Ar-Ge ve kalifikasyon süreçlerinin ardindan üretilen 4 özel uzaktan kumandali silah kulesi ve akilli mesnetten olusan ürün yelpazesi ile tüm dost ve müttefik ülkelerin gözdesi olacagiz. Söz konusu ürünlerin sahip oldugu yüksek katma deger ile ihracat rakamlarimizi daha da yukariya çekecegiz” dedi.CANiK IDEF’23 kapsaminda Hol 4’te 413A ve 413B nolu stantta ürünlerini sergileyecek. Silah ve kulelere ek olarak birçok yeni optik çözüm ve aksesuarlar da bu fuarda begeniye sunulacak. Stant içerisinde; CANiK, AEI Systems, UNIROBOTICS ve MECANiK ürünlerinin yaninda CANiK ACADEMY ekibinin de egitim verdigi büyük bir poligon yer alacak.