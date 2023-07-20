Sızdırılan zoom toplantısında adı ihanetle anılan Özgür Özel'den ilk açıklama

Tarihi seçim sonrası yenilgi hazımsızlığı ile birbirine giren CHP'de sular durulmuyor...Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasının konuşulduğu partide ana gündem ihanete evrildi.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun öncülüğünde bir zoom toplantısı gerçekleşti.Toplantının "Kılıçdaroğlu'nu devirmek" amacıyla gerçekleştiği düşünülürken, CHP'nin meclis üyelerinden birçok isim de burada anıldı. Bu isimlerden biri de CHP Grup Başkanı Özgür Özel...Zoom toplantısının medyaya sızdırılması sonrası CHP MYK olağanüstü toplantı. Ancak Özgür Özel ve Gökhan Günaydın'ın olağanüstü toplantıya katılmaması da dikkat çeken detaylar arasında.Detaylardan biri de, söz konusu toplantıya katılanların istifalarının istenmesinin de beklendiği.Bir diğer söyleme göre ise toplantının medyaya sızdırılması olayı CHP Genel Merkezi'nin işi olduğu düşünülüyor.Bir ihanet furyasının döndüğü konuşulurken, Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu için döktüğü gözyaşları akıllara geldi...Kılıçdaroğlu TBMM Grup Toplantısında son kez konuşmasını yaptığını söylerken Özel gözyaşlarına boğulmuştu.Bir diğer yandan konuya tepkiler sürerken söz konusu toplantıda bulunan isimlerden de açıklamalar geliyor.T24'e konuşan Özgür Özel, "CHP Genel Merkezi tarafından yok sayılan duygusal kopuşa çare arıyoruz" vurgusunu yaparken, istifa etmeyeceğini vurguladı.Özel'in geri kalan açıklamaları;Geçirdiğimiz seçim sürecinden sonra 12 yıldır milletvekili olarak ve son 8 yıldır grup başkanvekili ve grup başkanı olarak görev yaptığım partimde içinde bulunduğumuz süreçle ilgili hemen herkesle her platformda oturdum, konuştum, konuşmaya da devam edeceğim.Seçimin tabanımız ve yurttaşlarımız üzerinde yarattığı umutsuzluğa, küskünlüğe, partimize yöneltilen öfkeye ve partimizle tabanımız arasında oluştuğunu gördüğümüz ancak Genel Merkezimiz tarafından yok sayılan duygusal kopuşa bir çare arıyoruz ve yaklaşan yerel seçimlerden en güçlü biçimde çıkmanın yolunu açmayı istiyoruz. Başta Genel Başkan, yıllardır siyaset yaptığımız yol arkadaşlarımızı kırmadan, ancak yurttaşlarımızın, tabanımızın ve örgütümüzün bizlerden beklentilerini karşılayacak bir çare arayışı içindeyiz. 28 Mayıs’tan sonra kamuoyu önünde verdiğim tüm demeçlerde de bunun yolunu aradığımızı anlatmaya çalışıyorum.Demokrasinin olmazsa olmazı fikir alışverişinde bulunmak, istişare etmek ve ortak aklı aramaktır. Bu nedenle bu sürece zarar vereceğini düşündüğümüz, örgütümüzde yaşanan bazı görevden almalarla ilgili arkadaşlarımızla istişare yaptık, bundan daha doğal bir şey yoktur. Bu toplantıya özel bir gizlilik atfetmemize rağmen, toplantının kaydedilerek servis edilmesi ve bu toplantının “ihanet” başlığı altında yansıtılması partimiz içinde ya da partimiz dışında kötücül bir aklın devrede olduğunu göstermektedir. Bir toplantının ses veya görüntü kaydını katılımcıların rızası olmaksızın elde etmek ve yayınlamak özel hayatın gizliliğini ihlal eden ağır bir suçtur. Hukuka ve ahlaka aykırı bu yöntemi uygulayanlar, CHP'nin demokrasi kültürüne, tarihine, kurumsal kimliğine yabancı olduklarını göstermektedir.Toplantının gündeminin yalnızca bazı örgütlere yapılacak görevlendirmeden ibaret olacağı bilgisini alınca Ankara’daki toplantıya katılmadım. Bugün bazı yayın organlarına Merkez Yönetim Kurulu toplantısında grup yönetiminden bazı isimlerin görevden alınması ya da istifalarının istendiği bilgileri yansıdı. Bu konunun toplantıda hiç gündeme gelmediğini öğrendim, bazı MYK üyelerinin bu konuda talepleri gündeme getirdiğini söylediğini şaşkınlıkla karşılıyoruz. Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz seçilmiş Parti Meclisi üyeleridir. Grup Başkanı ve Grup Başkanvekilleri ise Meclis Grubunca seçilmektedir. Partimizin iç mevzuatında grup yöneticileri için görevden alma gibi bir mekanizma bulunmamaktadır.”Bu göreve başka talipli varsa yarışa hazır olduğumu ilan etmiştim. Bugün yaşanan tartışmalar üzerine de görevimden istifa etmeyeceğimi, usulüne uygun yarışma taleplerinden de kaçmayacağımı partimiz kamuoyuna aracılığınızla ilan ederim” dedi. Özel, “Türkiye’nin 81 ilinde yaşayan ve her gün bir umut arayan milyonlara karşı görevimiz var. Biz daha cesur olacağız, daha büyük adımlar atacağız ve hedefimize ulaşacağız. CHP yeniden herkesin umudu olacaktır, bunu sağlayacağız.