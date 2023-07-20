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CHP'li gazeteciden şok iddia: Yeni görüntüler dolaşıma sokulabilir! 'Paralel genel başkan kabul edilemez'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için Zoom üzerinden gerçekleştirdiği toplantı parti içinde büyük krize neden olurken, CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteciler Aytunç Erkin ve İsmail Saymaz bugünkü köşe yazılarında 'darbe' toplantısını kaleme aldılar. İsmail Saymaz, "değişimci"lerin başka toplantılarının da kayda alındığını ve ilerleyen günlerde yeni görüntülerin dolaşıma sokulabileceğini ifade ederken, Aytunç Erkin ise CHP Genel Merkezi'nin İmamoğlu için 'paralel genel başkan' benzetmesinde bulunduğunu belirtti. İşte detaylar...

CHP'li gazeteciden şok iddia: Yeni görüntüler dolaşıma sokulabilir! 'Paralel genel başkan kabul edilemez'
Ekleme: 20.07.2023 - 10:48 Güncelleme: 20.07.2023 - 11:05 / Editör: Ozge Selin
CHP'li gazeteciden şok iddia: Yeni görüntüler dolaşıma sokulabilir! 'Paralel genel başkan kabul edilemez'
14-28 Mayıs seçimlerinde ağır bir yenilgi alan Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 'değişim' tartışmalarını başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığı için eylem boyutuna geçti ve parti içindeki büyük isimlerle yaptığı gizli zoom toplantısı internete düştü.

İmamoğlu'nun partinin ağır toplarıyla birlikte adeta paralel bir CHP oluşturduğu ve bir MYK toplantısı tadında bu isimlerle planlar yaptığı ortaya çıktı.

İmamoğlu ise sızdırılan videoya ilişkin yaptığı açıklamada, 'Partinin mevzuları partililerle konuşulur. Bundan daha doğal bir şey yoktur. Sızdırılmasını araştıracağız bunu seven kimler var, parti içinden mi dışından mı?' ifadelerini kullandı.

'PARALEL GENEL BAŞKAN KABUL EDİLEMEZ'

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Sözcü Gazetesi yazarları Aytunç Erkin ve İsmail Saymaz bugünkü köşe yazılarında 'darbe' toplantısını kaleme aldılar.

İsmail Saymaz, 'değişimci'lerin başka toplantılarının da kayda alındığını ve ilerleyen günlerde yeni görüntülerin dolaşıma sokulabileceğini ifade ederken, Aytunç Erkin ise CHP Genel Merkezi'nin İmamoğlu için 'paralel genel başkan' benzetmesinde bulunduğunu belirtti.

CHP'li gazeteciden şok iddia: Yeni görüntüler dolaşıma sokulabilir! 'Paralel genel başkan kabul edilemez'

Aytunç Erkin köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

'Genel Başkanı temsil edenler bu toplantıda ne arıyor?'

CHP Genel Merkezi'nin değerlendirmesi ve tespitleriyle başlayalım:

'Ekrem İmamoğlu başkanlığında yapılan ve CHP'nin seçimden önceki ağır toplarının katıldığı toplantıya, kimi çevrelerden 'Ne var bunda. Zaten o isimler değişim istiyordu' şeklinde tepki verdiler. Hatta İmamoğlu ve toplantıya katılan kimi isimler de aynı tavrı takındı. Bu yönüyle bakıldığında, evet, partili siyasette özellikle kurultay dönemlerinde bu tarz toplantılar normal kabul edilebilir'

CHP'li gazeteciden şok iddia: Yeni görüntüler dolaşıma sokulabilir! 'Paralel genel başkan kabul edilemez'

Fakat… Biz normal olmayanlara bakalım:

1) Partinin mevcut Grup Başkanı (Özgür Özel) ve Grup Başkan Vekilleri (Gökhan Günaydın) elbette değişim isteyebilir, bu yönde görüş bildirebilirler ancak hem mevcut durumlarını koruyup hem de paralel Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarzı toplantılar yapamazlar.

2) Partinin Grup Başkanı ve Grup Başkanvekilleri ismi üzerinde o makamlarda Genel Başkanı temsil etmektedirler.

Kurultay çalışması yaparken partinin –hele ki CHP gibi 100 yıllık partinin- kurumsal yapısını zedeleyecek davranışlarda bulunamazlar ve Genel Başkanı temsil ettikleri makamlarda partinin bir belediye başkanını paralel genel başkan olarak kabul edemezler. Mesela Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Meclis'te partinin ve genel başkanın görüşlerini mi savunacak yoksa İmamoğlu'nun görüşlerini mi?

3) CHP gibi bir partide; tabanı, partinin genç dinamiklerini hatta örgütlü toplum kesimlerini işin içine katmadan, son 10 yılda parti yönetiminde bulunan, seçim öncesi Kılıçdaroğlu'nun 'A Takımı'nda yer alan, şimdi karşı çıktıkları tüm politikaları onaylayan isimlerle değişim yapmaya çalışmak 'değişim' kavramının içeriğini boşaltmak demektir.

4) Seçim öncesi MYK üyesi olan, milletvekili belirleme komisyonunda bulunan kimi 5'nci ve 6'ncı dönem ve ilk sıralardan milletvekili olan isimleri değişimin kurmay heyeti olarak belirlemek siyasi ahlak, adalet, hakkaniyet bakımından da sorunludur, yanlıştır.'

CHP'li gazeteciden şok iddia: Yeni görüntüler dolaşıma sokulabilir! 'Paralel genel başkan kabul edilemez'

'YENİ GÖRÜNTÜLER DOLAŞIMA SOKULABİLİR'

İsmail Saymaz ise köşe yazısında, 'Değişimcilerin başka toplantıları da kayda alındı ve ilerleyen günlerde yeni görüntüler dolaşıma sokulabilir.

Böylelikle CHP delegelerini Kılıçdaroğlu lehinde etkilemek amaçlanıyor' ifadelerini kullandı.


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