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Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor! Bugün hava nasıl olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 19 Temmuz hava durumu tahminleri açıklandı. Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, yeni uyarı geldi. Sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 19 Temmuz hava durumu değerlendirmeleri.

Ekleme: 19.07.2023 - 08:55 Güncelleme: 19.07.2023 - 08:57 / Editör: Ozge Selin
Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor! Bugün hava nasıl olacak
Hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Hakkâri ve Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 21°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 19°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 15°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 22°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 29°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 23°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN 26°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 14°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KONYA 19°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

YOZGAT 11°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE 17°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 11°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 17°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 14°C, 29°C
Az bulutlu

SAMSUN 19°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 21°C, 26°C
Parçalı bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, bu akşam ile bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Van ve Hakkâri'nin doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 10°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 6°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

VAN 15°C, 27°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ile bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 22°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 26°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
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