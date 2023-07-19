Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor! Bugün hava nasıl olacak

Hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Hakkâri ve Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 22°C, 38°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL 21°C, 32°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ 20°C, 35°CAz bulutlu ve açıkKOCAELİ 19°C, 32°CAz bulutlu ve açıkEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR 15°C, 30°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ 22°C, 38°CAz bulutlu ve açıkİZMİR 25°C, 38°CAz bulutlu ve açıkMANİSA 22°C, 39°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 21°C, 36°CAz bulutlu ve açıkANTALYA 29°C, 40°CAz bulutlu ve açıkHATAY 23°C, 34°CAz bulutlu ve açıkMERSİN 26°C, 33°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 17°C, 32°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR 14°C, 32°CAz bulutlu ve açıkKONYA 19°C, 31°CAz bulutlu ve açıkYOZGAT 11°C, 26°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 14°C, 29°CAz bulutlu ve açıkDÜZCE 17°C, 30°CAz bulutlu ve açıkKASTAMONU 11°C, 30°CAz bulutlu ve açıkZONGULDAK 17°C, 25°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 14°C, 29°CAz bulutluSAMSUN 19°C, 28°CParçalı ve az bulutluTOKAT 12°C, 28°CParçalı ve az bulutluTRABZON 21°C, 26°CParçalı bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, bu akşam ile bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Van ve Hakkâri'nin doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 10°C, 27°CParçalı ve az bulutluKARS 6°C, 24°CParçalı ve az bulutluMALATYA 17°C, 34°CAz bulutlu ve açıkVAN 15°C, 27°CParçalı bulutlu, bu akşam ile bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 22°C, 40°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 24°C, 38°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 25°C, 37°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 26°C, 40°CAz bulutlu ve açık