Gaziantep'te terör örgütü PKK'ya operasyon: 2 şüpheli yakalandı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler yürüttüğü çalışmalarda, A.A. ve B.A. isimli 2 şüphelinin terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet gösterdiğini belirledi.Çalışmasını tamamlayan ekipler, savcılık kararıyla şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda A.A. ve B.A. gözaltına alındı.Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.