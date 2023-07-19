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Emine Erdoğan'dan Osmanlı mimarisini taşıyan Katara Camii'ne ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Katar'da bulunan İslam Eserleri Müzesi'ni ve Osmanlı dönemi mimarisini taşıyan Katara Camii'ni ziyaret etti.

Ekleme: 19.07.2023 - 11:35 Güncelleme: 19.07.2023 - 11:36 / Editör: Ozge Selin
Emine Erdoğan'dan Osmanlı mimarisini taşıyan Katara Camii'ne ziyaret
Katar'a resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da İslam Eserleri Müzesi'ni gezdi. Müze'nin, Kuran-Söz ve Sanat, İslam Dünyası'nda Dini Hayat, Türkiye ve Osmanlı Eyaletleri Sanatları, İran ve Orta İmparatorluk Sanatları gibi galerilerindeki eserleri inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin paylaşımda bulundu.

İslam Eserleri Müzesi'nin, Doha'nın en etkileyici yapılarından birisi olduğunu belirten Emine Erdoğan, 'Dünyanın en büyük İslam sanatı koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapan müze, mimarisi ile de şehrin simgelerinden. Bin 400 yılı aşkın tarihiyle, üç kıtadan toplanan birbirinden kıymetli eserler, İslam mirasının çeşitliliğini gözler önüne seriyor. İslam sanatının en nadide eserlerinden Kabe'nin Anahtarı, Osmanlı Fermanları gibi nice önemli şaheseri yakından incelemek, heyecan verici bir deneyimdi' ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan daha sonra Katara Kültür Köyü'ne geçerek dünyaca ünlü Türk camii tasarımcısı Zeynep Fadıloğlu tarafından tasarlanan Osmanlı döneminin mimarisini taşıyan Katara Camii'ni (Mavi Mescid) gezdi.

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