Emine Erdoğan'dan BAE'de Kadınlar Genel Birliği’ne ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, BAE Devlet Başkanı'nın annesi Şeyha Fatima Bint Mubarak'ın Onursal Başkanlığı'nı yürüttüğü Kadınlar Genel Birliği'ni ziyaret etti.Emine Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı; Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de, BAE Devlet Başkanı'nın değerli annesi Şeyha Fatima Bint Mubarak'ın Onursal Başkanlığı'nı yürüttüğü Kadınlar Genel Birliği'ni ziyaret ederek, faaliyetleri hakkında bilgi aldım. İstikrarlı ve azimli kadınlarla tanışmaktan memnuniyet duydum.Kadınların toplumdaki öncü rolünün güçlendirilmesi evrensel bir meseledir. Bu amaçla kurulan Birlik, Emirlik kadınlarının sosyal ve ekonomik kalkınmasını desteklerken, çeşitli eğitimlerle kadınlara mesleki donanım sağlıyor.Kadınların bilhassa sürdürülebilir kalkınmaya aktif katılımını sağlamak için örgüt olarak ürettikleri politikaları son derece faydalı buldum.Örgütün Genel Sekreteri Noura Al Suwaidi ile kadın ve kız çocuklarının eğitimine dair himaye ettiğim projeler hakkında verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Samimi ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum.Annelik ve Çocukluk Yüksek Konseyi'ne de katılan Emine Erdoğan Çocuk Parlamentosu Başkanı'nın sunumunu dinledi. Erdoğan paylaşımında, 'Abu Dabi'de Annelik ve Çocukluk Yüksek Konseyi'ne katılarak, Çocuk Parlamentosu Başkanı'nın BAE'deki çocuk hakları hakkındaki sunumunu dinledim. Konsey, anneler ve çocuklarının yaşam kalitesini iyileştirmek için önemli bir rol oynuyor. Çocukları ilgilendiren her sorunu çözmek ve onlara adil bir dünya bırakmak bütün ülkelerin ortak sorumluluğu. Çocukların haklarını korumak ve bu konuda farkındalığı artırmak için birlik olunduğunda daha güçlü mücadele edileceğine inanıyorum.' ifadelerini kullandı.