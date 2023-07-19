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Elazığ'da yolcu otobüsü tıra çarptı! 1 ölü, 32 yaralı

Son dakika haberine göre Elazığ'da bir yolcu otobüsü ile tır çarpıştı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 32 kişi ise yaralandı. Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. .

Ekleme: 19.07.2023 - 09:45 Güncelleme: 19.07.2023 - 09:51 / Editör: Ozge Selin
Elazığ'da yolcu otobüsü tıra çarptı! 1 ölü, 32 yaralı
Elazığ'da yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybederken 32 kişi de yaralandı. Kaza, Elazığ Malatya kara yolu Koçharman Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Bingöl'e yolcu götüren B.D. idaresindeki 23 ADF 976 plakalı otobüs, aynı istikamete seyir halinde olan N.T. idaresindeki 16 ARS 957 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 32 kişi de yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, UMKE, AFAD, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde hayatını kaybeden vatandaşın cansız bedeni ise Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Elazığ'da yolcu otobüsü tıra çarptı! 1 ölü, 32 yaralı


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