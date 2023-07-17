Kocaeli'de 107 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Kocaeli'de, farklı zamanlarda polis ve jandarma ekipleri tarafından yakalanarak geri gönderme merkezine getirilen 107 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

Kocaeli'de, polis ve jandarma ekipleri tarafından farklı zamanlarda Afganistan, Pakistan ve Suriye'den geldiği belirlenen 107 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne getirilen göçmenler, tamamlanlan işlemlerinin ardından sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.