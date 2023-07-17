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G20'de kritik temas: Bakan Şimşek ABD'li mevkidaşı Yellen ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 toplantılarına katılmak üzere gittiği Hindistan'da ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile bir araya geldi.

Ekleme: 17.07.2023 - 15:23 Güncelleme: 17.07.2023 - 15:24 / Editör: Ozge Selin
G20'de kritik temas: Bakan Şimşek ABD'li mevkidaşı Yellen ile görüştü
Hindistan'da düzenlenen G20 toplantılarında Türkiye'yi temsil eden Şimşek, buradaki temasları kapsamında ABD Hazine Bakanı Yellen ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.


Görüşme 45 dakika sürdü. Toplantıda Şimşek'e Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik etti.

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