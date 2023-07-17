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Devlet Bahçeli, depremin vurduğu Adıyaman'a heyet gönderdi

6 Şubat depremlerinden etkilenen Adıyaman'da depremzedelerin ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından oluşturulan "Deprem Bölgesi İnceleme Heyeti" bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ekleme: 17.07.2023 - 15:58 Güncelleme: 17.07.2023 - 15:58 / Editör: Ozge Selin
Devlet Bahçeli, depremin vurduğu Adıyaman'a heyet gönderdi
Deprem bölgesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor...

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin ardından devletin tüm imkanları bölgeye sevk edildi.

Öyle ki kısa sürede afetzedelerin yaraları sarılmaya başladı, enkaza dönen kentler ayaklandı.

Çalışmaların yapıldığı kentlerden biri de Adıyaman.

Bahçeli'nin oluşturduğu heyet deprem bölgesinde
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli talimatıyla heyet oluşturuldu.

Ardından MHP milletvekillerinin yer aldığı heyet, kentteki temasları kapsamında ilk olarak Adıyaman Valiliği'ni ziyaret ederek, burada Vali Vekili Muhammet Tugay ile bir araya gelerek kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra Altınşehir K-1 Geçici Konaklama Merkezi'ne geçen heyet, burada kalan vatandaşlarla görüşerek onların talep ve isteklerini dinledi.

'8 bin 337 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini öğrendik'
MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, burada şu ifadeleri kullandı:

Türkiye, bildiğiniz üzere büyük bir deprem bölgesi. Son bir asırda ülkemizde 130 bini aşkın insanımız hayatını kaybetti. Türkiye olarak aslında İstanbul depremi beklenirken 6 Şubat Kahramanmaraş merkeziyle büyük bir felaket yaşadık. Deprem yaklaşık 400 kilometre boyunca ve 13,5 milyon insanımızı etkileyen büyük bir afet oldu. Bu afette 50 binin üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetti, Adıyaman'da bu deprem felaketinin çok yıkıcı etkisini gösterdiği illerden biri oldu. Bugün sayın Valimizi ziyareti sırasında Adıyaman'da 8 bin 337 vatandaşımızın bu afette hayatını kaybettiğini öğrendik, 17 bin 499 vatandaşımızın da yaralandığını ifade ettiler. Bizler deprem heyeti olarak depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin diyoruz. Yaralı vatandaşlarımız var ve bu yaralı vatandaşlarımızın içerisinde aynı zamanda ampute olan yani uzvunu kaybeden vatandaşlarımız var. Onlara da sabır diliyoruz.

Depremin hemen ardından devletin geçici konaklama merkezlerini oluşturduğunu aktaran Kaşıkçı, kalıcı konutların yapım sürecinin hızlı bir şekilde devam ettiğini kendilerinin de süreci yakından takip ettiğini ifade etti.

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