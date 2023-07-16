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15 Temmuz'un yedinci yıl dönümünde de 81 ilin tüm Türkiye'de selalar okundu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin yedinci yıldönümünde de Türkiye'nin 81 ilindeki tüm camilerden selalar okundu. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla Türkiye genelindeki 90 bin camide aynı anda yeniden yükseldi.

15 Temmuz'un yedinci yıl dönümünde de 81 ilin tüm Türkiye'de selalar okundu
Ekleme: 16.07.2023 - 00:35 Güncelleme: 16.07.2023 - 00:46 / Editör: Ozge Selin
15 Temmuz'un yedinci yıl dönümünde de 81 ilin tüm Türkiye'de selalar okundu
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine karşı verilen mücadelenin simgesi haline gelen selalar, karanlık gecenin yedinci yıl dönümünde de Türkiye genelindeki on binlerce camide tekrar okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen programlar çerçevesinde, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla Türkiye genelindeki camilerde aynı anda yeniden yükseldi.

Darbecilere karşı vatandaşlar sokaklara çıkarken, bir yandan da camilerden selalar okunmuş, halk direnişe çağrılmıştı.

Öte yandan merkez camiler ve 15 Temmuz programlarının icra edileceği yerlere yakın olan camiler sabah namazına kadar açık tutulacak ve bütün camilerin minarelerinin ışıkları yakılacak.
15 Temmuz'un yedinci yıl dönümünde de 81 ilin tüm Türkiye'de selalar okundu
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