  • USD: 26,14 - 26,19
  • EURO: 29,34 - 29,39
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Üniversite kayıtlarında harç yalanı: YÖK’ten o iddialar hakkında açıklama…

Sosyal medyada üniversite harçlarına yönelik algı operasyonu başladı. Resmi, gazetedeki içeriği manipüle etmek isteyenler "Üniversite kayıtlarında harç geri döndü" yalanını yaydı. Ancak çirkin manipülasyonu, resmi gazetede yayımlanan kanunun üçüncü maddesi ortaya çıkardı. YÖK de konu ile ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar…

Üniversite kayıtlarında harç yalanı: YÖK’ten o iddialar hakkında açıklama…
Ekleme: 15.07.2023 - 13:18 Güncelleme: 15.07.2023 - 13:36 / Editör: Ozge Selin
Üniversite kayıtlarında harç yalanı: YÖK’ten o iddialar hakkında açıklama…
AK Parti, cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarını eğitime yaptı. Üniversite eğitiminde birinci öğretim harçları kaldırıldı.

Ancak 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar'ın içeriğini manipüle edenler büyük bir yalan furyası başlattı. AK Parti döneminde kaldırılan birinci öğretim harç ücretlerinin geri geldiği iddiasını dolaşıma aldı.

Ancak çirkin manipülasyonu, resmi gazetede yayımlanan kanunun üçüncü maddesi ortaya çıkardı.

Üniversite kayıtlarında harç yalanı: YÖK’ten o iddialar hakkında açıklama…


O maddede '2023-2024 eğitim öğretim yılında öğrenimine devam eden ve ya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden 3'üncü ve 10'uncu maddelerdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla öğrenci katkı payı alınmaz' ifadeleri yer almaktaydı.

'DEVLET TARAFINDAN KARŞILANIR'

15 Temmuz 2023 tarihli resmi gazetede yayımlanan ilgili kanunun 3. Maddesinde, '2023-2024 eğitim öğretim yılında öğrenimine devam eden ve ya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden 3'üncü ve 10'uncu maddelerdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla öğrenci katkı payı alınmaz.

Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı tutarları devlet tarafından karşılanır. Bu fıkra kapsamında 2023-2024 eğitim öğretim yılında devlet tarafından karşılanacak öğrenci katkı payı tutarları yüzde 40 artırımlı olarak ödenir' ifadeleri açıkça yer alıyor.

Üniversite kayıtlarında harç yalanı: YÖK’ten o iddialar hakkında açıklama…

YÖK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Üniversite harçlarına yönelik yapılan manipülasyona Yüksek Öğretim Kurumu'ndan da açıklama geldi.

YÖK'ten yapılan bilgilendirmeye göre devlet üniversitelerinde eğitimlerine devam eden öğrenciler, geçen yıllarda olduğu gibi, program sürelerini aşmadıkları sürece yine harç ödemeyecekler. Karar'da yer alan 1. maddenin 3. fıkrası şöyle:

'2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden, 3 üncü ve 10 uncu maddelerdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, öğrenci katkı payı alınmaz. Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı tutarları, Devlet tarafından karşılanır. Bu fıkra kapsamında 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında Devlet tarafından karşılanacak öğrenci katkı payı tutarlar' %40 artırımlı olarak ödenir.'

Aynı maddenin geçen yıl yayımlanan kararda da yer aldığını belirten YÖK, 'Maddede belirtilen öğrencilerin ödemeleri gereken ücretler devlet tarafından karşılanmaya devam edecektir' bilgisini verdi.

Üniversite kayıtlarında harç yalanı: YÖK’ten o iddialar hakkında açıklama…



MANİPÜLASYONA ONLAR DA KATILDI

Sosyal medyada başlatılan manipülasyon yalanına, fondaş medya da katıldı.

Cumhuriyet, Halk TV, Birgün ve Sözcü, üniversite harçları geri döndü yalanını sitelerine taşıdı. Resmi gazete yer alan kararı bir kez bile okumadan, algı operasyonu yapmaya kalktı.

Kemal Kılıçdaroğlu yine bildiğiniz gibi: FETÖ’yü değil devleti suçladı
Üniversite kayıtlarında harç yalanı: YÖK’ten o iddialar hakkında açıklama…
ABB’yi İflas ettiren Yavaş’ın Borçlanma Talebine Tepki Yağdı
Bakanlardan 15 Temmuz paylaşımları: Karanlık oyunlar destansı direnişle bozuldu
Darbecilerin asıl hedefi Erdoğan’dı: Millet liderine lider milletine sahip çıktı
Başkan Erdoğan Beylerbeyi’nde halkla buluşacak: O günkü ruh ve bilinçle meydanlara
Başkan Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'da bir numaralı gündem: 2 önemli talep...
Unutma unutturma! Millet FETÖ'nün karşısına dikilirken Kemal Kılıçdaroğlu kahve yudumladı
Ankara’nın durumu içler acısı! Vatandaşlardan Mansur Yavaş’a sert tepki!
MİT'ten nokta operasyon! 40 sivilin katili etkisiz hale getirildi
15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in annesi Huriye Yiğit'ten yürek yakan sözler: İnşallah cennette buluşuruz
Güçlü Türkiye yolunda emin adımlarla devam
Bakan Yerlikaya'dan 15 Temmuz mesajı: Milletimizi bölemeyeceksiniz
Ticaret Bakanlığı'ndan marketlerde fiyat ve etiket denetimi
Belediyeyi iflasa sürükledi: Mansur Yavaş ABB’yi batırdığını itiraf etti
Başkan Erdoğan'dan AB mesajı: Olumlu adımlar bekliyoruz
Terör örgütü elebaşını öven Merdan Yanardağ 4 Ekim’de hakim karşısına çıkacak
AK Partili Çankırı’dan Başkan Soyer’e: Biz hizmet ederiz siz şov yaparsınız
Orta kalibre top KIZILELMA ve ATAK-2'ye güç katmaya hazırlanıyor
Tanju Özcan partiden ihraç edileceğini öğrendi! Bu zevki onlara tattırmayacağım istifa edeceğim...
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Karabük'te kan donduran olay: Yürüyen merdiven altında bebek cesedi bulundu

Karabük'te kan donduran olay: Yürüyen merdiven altında bebek cesedi bulundu

İstanbul Boğazı üzerine kahverengi toz bulutu çöktü

İstanbul Boğazı üzerine kahverengi toz bulutu çöktü

Herkes orada define arıyor: Asırlar önce oyuldu ama sebebi bilinmiyor!

Herkes orada define arıyor: Asırlar önce oyuldu ama sebebi bilinmiyor!

WhatsApp kanallar özelliğini bazı ülkelerde yayınladı

WhatsApp kanallar özelliğini bazı ülkelerde yayınladı

Hırsız su samuru ortalığı karıştırdı: Yetkililer arama çalışması başlattı

Hırsız su samuru ortalığı karıştırdı: Yetkililer arama çalışması başlattı