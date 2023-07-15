Üniversite kayıtlarında harç yalanı: YÖK’ten o iddialar hakkında açıklama…

AK Parti, cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarını eğitime yaptı. Üniversite eğitiminde birinci öğretim harçları kaldırıldı.Ancak 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar'ın içeriğini manipüle edenler büyük bir yalan furyası başlattı. AK Parti döneminde kaldırılan birinci öğretim harç ücretlerinin geri geldiği iddiasını dolaşıma aldı.Ancak çirkin manipülasyonu, resmi gazetede yayımlanan kanunun üçüncü maddesi ortaya çıkardı.O maddede '2023-2024 eğitim öğretim yılında öğrenimine devam eden ve ya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden 3'üncü ve 10'uncu maddelerdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla öğrenci katkı payı alınmaz' ifadeleri yer almaktaydı.15 Temmuz 2023 tarihli resmi gazetede yayımlanan ilgili kanunun 3. Maddesinde, '2023-2024 eğitim öğretim yılında öğrenimine devam eden ve ya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden 3'üncü ve 10'uncu maddelerdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla öğrenci katkı payı alınmaz.Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı tutarları devlet tarafından karşılanır. Bu fıkra kapsamında 2023-2024 eğitim öğretim yılında devlet tarafından karşılanacak öğrenci katkı payı tutarları yüzde 40 artırımlı olarak ödenir' ifadeleri açıkça yer alıyor.Üniversite harçlarına yönelik yapılan manipülasyona Yüksek Öğretim Kurumu'ndan da açıklama geldi.YÖK'ten yapılan bilgilendirmeye göre devlet üniversitelerinde eğitimlerine devam eden öğrenciler, geçen yıllarda olduğu gibi, program sürelerini aşmadıkları sürece yine harç ödemeyecekler. Karar'da yer alan 1. maddenin 3. fıkrası şöyle:'2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden, 3 üncü ve 10 uncu maddelerdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, öğrenci katkı payı alınmaz. Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı tutarları, Devlet tarafından karşılanır. Bu fıkra kapsamında 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında Devlet tarafından karşılanacak öğrenci katkı payı tutarlar' %40 artırımlı olarak ödenir.'Aynı maddenin geçen yıl yayımlanan kararda da yer aldığını belirten YÖK, 'Maddede belirtilen öğrencilerin ödemeleri gereken ücretler devlet tarafından karşılanmaya devam edecektir' bilgisini verdi.Sosyal medyada başlatılan manipülasyon yalanına, fondaş medya da katıldı.Cumhuriyet, Halk TV, Birgün ve Sözcü, üniversite harçları geri döndü yalanını sitelerine taşıdı. Resmi gazete yer alan kararı bir kez bile okumadan, algı operasyonu yapmaya kalktı.