Devlet Bahçeli'den 15 Temmuz mesajı: Milli irade şaşmaz, değişmez

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) silahlı kalkışmasına geçit vermemek için bedenini kurşunlara siper ederek milli iradeye sahip çıkan Türk milletinin, '15 Temmuz direnişi'nin üzerinden 7 yıl geçti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan MHP Lideri Devlet Bahçeli şu ifadeleri kullandı:15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle hepinizi en kalbi duygularla, saygı ve sevgiyle selamlıyorum.Aziz Türk milletine esenlik ve selamet dileklerimi iletiyorum.15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasına iman ve iradeleriyle direnen, direndikçe devleşen, nihayet kanlarıyla destan yazan, aynı zamanda terörle mücadele esnasında şehadet şerbetinden içen kahraman şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum.O meşum ve zulmet dolu gecede hiçbir tereddüt ve tedirginliğe kapılmadan ağır silahlara ve sağanak gibi yağan mermilere meydan okuyan ve bu vesileyle de yaralanıp 'Gazi'lik unvanı alan kardeşlerimize huzurlu, sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum.15 Temmuz, sadece ve sıradan bir darbe teşebbüsü değildir.Veya 15 Temmuz, zaman içinde TSK içinde habis ur gibi üreyen bir cuntanın, dar kadrolu bir avuç satılmış üniformalı alçağın başıbozuk saldırı ve suikast mekaniği de değildir.Konu yüzeysel ele alınacak bir konu hiç değildir.Değildir, çünkü 15 Temmuz'da Türk milletine karşı yüzyıllara sari kapanmamış bir hesabın görülmesi hedeflenmiş; stratejik rotası kin, nefret ve öfkeyle çizilmiş tarihi nitelikli husumet ve huşunetin ölümcül vuruşu projelendirilmiştir.Hakikaten Türkiye ve Türk milleti son iki asrın en vahim, en vahşi, en vandal saldırı dalgasına maruz kalmıştır.Ve bu saldırı başta TSK olmak üzere, hayatın her alanına, toplumun her kesimine zalim ve zehirli bir plan dahilinde yuvalanmış emperyalizmin kiralık maşaları eliyle yapılmıştır.Zaman içinde palazlanan FETÖ, en sonunda Türk milletine silah çekmiştir.Anadolu'nun işgal ve istilası için adım adım yürüyen ve yürütülen hain bir projeyle Türk milletinin kendi yurdunda boğulması kurgulanmıştır.15 Temmuz'da jetlerimiz, helikopterlerimiz teröristler tarafından gasp edilerek kanunsuz şekilde uçurulmuş, özellikle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TBMM, emniyet ve MİT binaları bombalanmış, vatandaşlarımızın üzerine ateş açılmıştır.Ancak imanla dolu kalpler ihanetle bezenmiş çürümüş bedenleri ülkemizin her yerinde cesaretle engellemiş ve nihayet etkisiz hale getirmiştir.Türk milletinin istiklal ve irade gücü FETÖ'cü canilere 15 Temmuz'u zindana çevirmiştir.Milletimiz kendi kaderine, kendi geleceğine, kendi varlığına hamd olsun can pahasına sahip çıkmıştır.251 vatan evladının kanı aziz vatan topraklarıyla karışmış ve hıyanete karşı inancın azametiyle adeta sur örmüştür.15 Temmuz'da millet, zilleti mahvı perişan etmiştir.