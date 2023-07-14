  • USD: 26,12 - 26,17
  • EURO: 29,16 - 29,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Tuzla'da kimyasal madde üreten fabrikada yangın

Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kimya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Tuzla Kaymakamı Ali Akça, olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra açıklama yaptı.

Ekleme: 14.07.2023 - 09:29 Güncelleme: 14.07.2023 - 09:30 / Editör: Ozge Selin
Tuzla'da kimyasal madde üreten fabrikada yangınYangın, saat 00.10 sıralarında Tuzla Organize Sanayi Bölgesi içindeki kimyasal madde üreten bir fabrikada meydana geldi.

İlk belirlemelere göre, hava sıcaklığına bağlı basınç sonucu, kimyasal maddelerde oluşan tepkimeler yangına sebep oldu.

Kimyasal maddeler yanmaya başladıktan sonra, alevler kısa süre içerisinde tüm fabrikaya yayıldı.

Çıkan yangın esnasında fabrika içinden patlama sesleri duyuldu.

Tuzla OSB'ye bağlı güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürülürdü. Ölü ya da yaralının olmadığı yangına ilişkin polis ekipleri inceleme başlattı.

Öte yandan, Tuzla Kaymakamı Ali Akça da fabrikadaki yangını yerinde incelemek için olay yerine geldi.

Kaymakam Ali Akça, yaptığı incelemelerinin ardından şu açıklamalarda bulundu:

“Ben-kim isimli kimyasal bir tesiste meydana gelen yangın saat 00.10 sularında meydana geldi. Güvenlik güçlerimiz ve itfaiye seri bir şekilde olay yerine geliyor. Çok şükür herhangi bir yaralanan yok, can kaybı yok, dumandan etkilenen yok. Şu an itibariyle arkadaşlarımız yangının tamamıyla kontrol altına alındığını söylediler. Muhtelif kimyasal ve tutkal yapıştırıcısı üreten bir iş yeri burası, dolayısıyla arkadaşlarımızın seri bir şekilde müdahalesi konunun dramatik, travmatik bir olaya dönüşmesini önledi. Yine itfaiyenin kalibrasyonlu ölçüm cihazları ile yapmış oldukları ölçümlerde de herhangi bir olumsuz gaz salınımı olmadığını tespit ettiler. Tekrar geçmiş olsun.”
Bakan Kacır: Her biri Togg büyüklüğünde en az 12 iş hedefliyoruz
Yunanistan’da gündem Türkiye! Miçotakis ağzındaki baklayı çıkardı: Türkiye’nin kırmızı çizgisi masada…
Ekrem İmamoğlu’na şok! CHP’li o isimden sert sözler: İmparatorluğunu başına yıkacağız…
Körfez'de gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti: Ekonomik bağlar gelişecek
CHP'li başkan Mehmet Murat Çalık rüşvetten ifade verecek
Emekliye yüzde 25 zam kabul edildi
CHP yandaşı Levent Gültekin'den yeni açıklama: Kılıçdaroğlu'nu bir el aday yaptı
İstanbul'da İSPARK ücretlerine zam geldi
Erdoğan-Miçotakis görüşmesi manşetlerde! Yunanistan o tarihe gözünü dikti: İki kelimeye dikkat çektiler
PKK'ya MİT darbesi! Sözde Özel Güç Hücresi Kandil Sorumlusu Cesur Azad kod adlı Edip Temiz etkisiz hale getirildi
Haliç'in suyu kirlilikten kararmaya başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşü önemli açıklamalar...
Canan Kaftancıoğlu’ndan flaş gönderme: Değişim diyen Tanju Özcan’ı böyle ti’ye aldı!
ABD'li senatörlerin F-16 hazımsızlığı bitmiyor: Skandal öneri
Fransa'da yeni kriz! Macron'a 'Kesik parmak' gönderildi
Başkan Erdoğan deprem konutları için tarih verdi! 'Depremin ülkemiz ekonomisine maliyeti...'
Ankaralılardan Mansur Yavaş'a tepki! “Geçtik metroyu daha yürüyen merdivenleri bile çalıştıramadın!”
NATO Zirvesi'ne Türkiye damga vurdu: Küresel siyasetin yeni güçlü lideri
CHP’de kavga sosyal medyaya taşındı: Ekrem İmamoğlu trol ordusu kurdu!
Tansiyon bir kez daha yükseldi! Canan Kaftancıoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na: 'Zekanızı konuşturmayı deneyin'
Kavurucu sıcaklar ne kadar sürecek? Bugün hava durumu nasıl? Meteoroloji açıkladı

Kavurucu sıcaklar ne kadar sürecek? Bugün hava durumu nasıl? Meteoroloji açıkladı

Karabük'te kan donduran olay: Yürüyen merdiven altında bebek cesedi bulundu

Karabük'te kan donduran olay: Yürüyen merdiven altında bebek cesedi bulundu

İstanbul Boğazı üzerine kahverengi toz bulutu çöktü

İstanbul Boğazı üzerine kahverengi toz bulutu çöktü

Herkes orada define arıyor: Asırlar önce oyuldu ama sebebi bilinmiyor!

Herkes orada define arıyor: Asırlar önce oyuldu ama sebebi bilinmiyor!

Antalya’da panik anları: Bir anda suda belirdi herkes köpek balığı sandı ama…

Antalya’da panik anları: Bir anda suda belirdi herkes köpek balığı sandı ama…

Sular çekilince ortaya çıktı: Zonguldak'ta yaşanan selde tavuk çiftliklerindeki yaklaşık 60 bin hayvan telef oldu

Sular çekilince ortaya çıktı: Zonguldak'ta yaşanan selde tavuk çiftliklerindeki yaklaşık 60 bin hayvan telef oldu