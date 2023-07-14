Sağlık Bakanlığından 'sıcak hava' uyarısı

Sağlık Bakanlığı tarafından, 'Aşırı sıcak havada mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın' uyarısı yapıldı.

Bakanlığın Twitter hesabından hava sıcaklığının 50 dereceye ulaştığını gösteren 'Aşırı sıcak havada mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın' mesajı yazılı termometre fotoğrafı paylaşıldı.



Açıklamada, 'Aşırı sıcak havada mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın. Mecburen dışarı çıktığınız durumlarda gölge yerleri tercih edin ve dışarıda uzun süre kalmamaya dikkat edin' ifadeleri yer aldı.



METEOROLOJİ DE UYARMIŞTI



Aşırı sıcaklar başladı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklığındaki artışa karşı uyardı.



Bugün ve yarın için 11.00 ile 16.00 saatleri arasında kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere dikkatli olunması istendi.



'AŞI SICAKLAR 2-3 GÜN SÜRECEK'



Hava Tahmin Uzmanı Fatih Budak, özellikle güney, batı kesimlerde, iç ve doğu bölgelerde de mevsim normallerinin üzerinde seyreden bir hava sıcaklığının beklendiğini söyledi.



Sıcaklık yer yer mevsim normallerinin 10 derece üstüne çıkacak.



Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde aşırı sıcakların görülmesinin beklendiğini belirten Budak, yüksek sıcaklıkların 2-3 gün devam edeceğini vurguladı.



Haftanın son iş gününde 3 büyük kentte de bunaltıcı sıcaklar etkisini gösterecek.



Budak yüksek sıcaklıklara ilişkin şu tahminde bulundu:



'İstanbul'da 35, Ankara'da 35, İzmir'de 37-38 dereceye varan bir sıcaklık bekliyoruz. Sıcaklıklar Antalya'da 43, Adana'da ise 42 derece civarında olacak.'



AKOM'DAN AÇIKLAMA



İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yüksek sıcaklık uyarısı yapıldı.



AKOM'un yazılı olarak yaptığı açıklamada hava sıcaklığının batı bölgelerde mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyredeceği ifade edildi. Vatandaşların 10.00 - 16.00 saatleri arasında güneşin altında zaman geçirmemeleri ve bol sıvı tüketmeleri gerektiği uyarısı yapıldı.



Hafta sonu Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise sağanak geçişleri görülebilecek.



PAZAR GÜNÜ NORMALE DÖNECEK



Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, pazar gününden itibaren iç ve doğu kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor.