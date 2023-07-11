O ilde panik! Denizde görülen araç ekipleri alarma geçirdi: Gerçek şoke etti…

Yürekleri ağza getiren olay Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesi'ne bağlı Kumbağ Mahallesi'nde yaşandı.Denizde bir otomobilin olduğunu görenler, hemen 112 ekiplerini aradı. Olay yerine giden AFAD, UMKE, Sahil Güvenlik, itfaiye, Deniz Polisi, jandarma, 112 Acil Sağlık, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri araştırmalarına başladı.Aracın içinde ve denizde kimsenin olup olmadığını tespit edebilmek için drone ve arama kurtarma tekneleri ile deniz yüzeyinde arama tarama çalışması yaptı.Saatler süren arama çalışmalarına rağmen deniz yüzeyinde ve aracın içinde kimseye rastlanmadı.Buzun üzerine aracın plakasından sahibinin bilgilerine ulaşıldı.Sürücünün yaşadığını öğrenen ekipler, olayın nasıl gerçekleştiğinin tespiti için 39 NF 100 plakalı aracın sürücüsü Ahmet Erek'i olay yerine getirerek ifadesini aldı.Erek, manzarayı izlemek için park ettiği aracının el frenini çekmeyi unutunca otomobil denize uçtuğunu ve olayın ardından kimseye haber vermeden evine gittiğini anlattı.Ekipler olayın nasıl gerçekleştiğinin tespiti için soruşturma başlattı.