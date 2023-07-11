Mersin'de makilik alanda yangın: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Yerleşim alanlarında önlemler de alındı.

Orman yangınları yeniden gündemde.Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte ormanlarda tehlike yeniden başladı.Dün İzmir'de iki ayrı noktada başlayan yangının ardından bu kez Mersin'de alevler yükseldi.Silifke ilçesinde, makilik alanda henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye 2 yangın söndürme helikopteri, arazöz, ilk müdahale aracı, İl Emniyet Müdürlüğünün Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.Yerleşim alanları ve seraların da bulunduğu bölgede önlem alınıyor.