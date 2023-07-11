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Dünya Türkiye'nin kararını konuşuyor: Zirvenin mutlak kahramanı Erdoğan

Türkiye, uzun süredir İsveç'e verdiği NATO vetosunu dün akşam NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve Başkan Erdoğan'la birlikte yapılan 3'lü toplantı sonrasında kaldırdı. Türkiye'nin bu kararı dünya basınında geniş bir yer buldu. Gelişmeyi son dakika koduyla geçen gazeteler "Ne Macron, ne Biden ne de Scholz. Erdoğan, zirvenin mutlak kahramanı" dedi.

Dünya Türkiye'nin kararını konuşuyor: Zirvenin mutlak kahramanı Erdoğan
Ekleme: 11.07.2023 - 08:51 Güncelleme: 11.07.2023 - 09:19 / Editör: Ozge Selin
Dünya Türkiye'nin kararını konuşuyor: Zirvenin mutlak kahramanı Erdoğan
Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü'nü TBMM'ye sevk edeceği açıklaması, Avrupa basınında 'son dakika' gelişmesi olarak geniş yer buldu.

Avrupa basınında, 'Erdoğan İsveç'in NATO'ya katılmasının önünü açtı', 'Akşam saatlerinde bir sürpriz', 'Anlaşma sağlandı, İsveç yakında NATO'ya katılacak', 'Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliği önündeki engeli kaldırma sözü verdi' başlıkları öne çıktı.

Türkiye'nin İsveç kararı Alman basınında son dakika haber olarak duyuruldu. Bild gazetesi, 'Erdoğan İsveç'in NATO'ya katılmasının önünü açtı' başlığını kullandığı haberde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onay kararının sürpriz olduğu vurgulandı.

Dünya Türkiye'nin kararını konuşuyor: Zirvenin mutlak kahramanı Erdoğan

Deutschlandfunk radyosunun internet sitesi de 'Erdoğan İsveç'in NATO üyeliğini parlamentoya götürmeye hazır olduğunun sinyalini verdi' başlığıyla duyurduğu haberinde İsveç'in planlanan NATO üyeliği konusunda Vilnius'ta hareketlenmeler olduğu ifade edildi.

'Erdoğan İsveç'in NATO üyeliğine destek sözü verdi' manşetini atan Der Spiegel de Ankara'nın uzun süre İsveç'in NATO'ya katılmasına izin vermediğini fakat şimdi İsveç'in üyeliğine yönelik blokajını kaldırdığını ifade etti.

Süddeutsche Zeitung da 'Erdoğan İsveç'in NATO üyeliğini engellemekten vazgeçti' başlığını kullandığı haberinde Başkan Erdoğan'ın katılım protokolünü mümkün olan en kısa sürede parlamentosuna sunmak istediği vurgulandı.

Frankfurter Allgemeine Zeitung ise 'Akşam saatlerinde bir sürpriz' başlığıyla Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini destekleyeceğini duyurdu.

İngiltere'de Sky News televizyonu Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliği konusundaki kararını, 'Stoltenberg, Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya girişini desteklediğini söyledi' başlığıyla 'son dakika gelişmesi' olarak duyurdu.

Dünya Türkiye'nin kararını konuşuyor: Zirvenin mutlak kahramanı Erdoğan

The Times gazetesi, 'Erdoğan İsveç'in NATO üyeliğine itirazını geri çekti' başlıklı haberinde, 'İsveç, yarın Litvanya'da yapılacak NATO Zirvesi'nden önce Türkiye'nin itirazlarını geri çekmesinin ardından önümüzdeki haftalarda NATO'ya katılma yolunda ilerliyor.' değerlendirmesine yer verildi.

The Guardian gazetesi de 'Türkiye İsveç'in NATO başvurusunu desteklemeyi kabul etti' başlıklı haberinde, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde yapılan son görüşmelerde 'önemli ilerleme' kaydedildiğini aktardı.

Yunan basını, Türkiye ile İsveç'in NATO üyeliği konusunda anlaşmaya varmasını yakından takip etti. Eleftheros Typos gazetesi 'son dakika' haberinde, 'Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğine evet dedi' başlığını kullandı.

EFSYN gazetesi ise 'Sıkı bir pazarlıktan sonra Erdoğan'dan NATO için yeşil ışık' başlıklı haberinde karar sürecini ayrıntılı aktardı.

Dünya Türkiye'nin kararını konuşuyor: Zirvenin mutlak kahramanı Erdoğan

Ethnos gazetesi de 'Hızlı gelişmeler: Stoltenberg, 'Erdoğan İsveç'in NATO'ya üyeliğini kabul etti' dedi' başlığıyla verdiği haberde, Anadolu Ajansı kaynak gösterilerek İsveç'in, Gümrük Birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi dahil, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine aktif destek vereceğine dikkat çekildi.

Yunan Devlet Televizyonu (ERT) ise Stoltenberg'in karara ilişkin 'tarihi adım' sözlerini haberin başlığına taşıdı.

İtalyan basını, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasını 'son dakika' gelişmesi olarak duyurdu.

İtalyan ANSA ajansı, gelişmeyi, 'Anlaşma sağlandı. İsveç yakında NATO'ya katılacak' ifadeleriyle okuyucularına aktardı. Haberde, 'Erdoğan olur verdi. Stockholm, Türkiye'nin AB'ye üyeliğini destekleyecek.' ifadeleri yer aldı.

Dünya Türkiye'nin kararını konuşuyor: Zirvenin mutlak kahramanı Erdoğan

La Repubblica gazetesi de internet sitesinden 'Erdoğan'dan İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık' başlığını kullandı.

Rainews24 haber kanalı da Stoltenberg'in 'Anlaşma sağlandı' ifadesiyle Türkiye'nin NATO üyeliği için İsveç'e yeşil ışık yaktığını 'flaş haber' olarak geçti.

İspanya'da El Pais gazetesi 'Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliği önündeki engeli kaldırma sözü verdi' başlığı altında verdiği haberde, 'İsveç'in NATO'nun 32. üyesi olma yolu açıldı. Yoğun bir müzakere turu, Ankara'nın, neredeyse tüm diğer müttefiklerinden gelen güçlü baskılara rağmen sürdürdüğü İsveç'in katılımına yönelik vetosunun engelini kaldırma taahhüdünü mühürlemesini mümkün kıldı.' diye yazdı.

ABC gazetesi ise 'Erdoğan, İsveç'in tarihi tarafsızlığını sona erdirecek olan NATO'ya üyeliğine yeşil ışık yaktı' başlığını kullandı.

'Erdoğan, kendisini mevcut dünya liderlerinin büyük stratejisti-müzakerecisi olarak gösteriyor. Ne Biden ne Macron ne de Scholz' ifadesini kullanan gazete, 'Erdoğan'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta ara buluculuğa bugün NATO Zirvesi'nde İsveç'in 32. üye olmasına evet diyerek yeni bir başlangıç eklediğini ve zirvenin mutlak kahramanı olduğunu' kaydetti.

Bosna Hersek'in en çok okunan haber portallarından Klix, haberinde 'Türkiye, İsveç'in NATO'ya üyeliğini destekleyecek.' ifadesini kullandı.

Dünya Türkiye'nin kararını konuşuyor: Zirvenin mutlak kahramanı Erdoğan

Sırbistan medyası, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in açıklamalarına yer vererek Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü meclise sevk edeceğini belirtti. Sırbistan Radyo ve Televizyonu da 'Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliği için rampayı kaldırdı.' değerlendirmesini yaptı. Hırvatistan medyası, gelişmeleri 'Türkiye'den İsveç'e yeşil ışık' ve 'Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğini kabul etti' başlıklarıyla duyurdu.


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