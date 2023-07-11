Bakan açıkladı: 4 saatlik yol 1,5 saate düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Hattı TBM Başlangıç Töreni'ne katıldı. Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları şöyle: 'Demiryolu ağımızı 14 bin kilometreye yükselttik. Hatlarımızın 8 bin kilometreyle yüzde 60'ını sinyalli yüzde 40'ını elektrikli hale getirdik. 2053 ulaştırma ve lojistik ana planıyla hızlı tren alan il sayımızı 52'ye yükseltmiş olacağız.Bildiğiniz üzere ülkemiz, Asya, Avrupa ve Afrika olmak üzere üç kıtayı birbirine bağlayan jeopolitik duruma sahiptir. AB için Türk üreticiler üretim ve tedarik zincirinin önemli bir parçası ve vazgeçilmez ticari ortaklarıdır. Halkalı-Kapıkule demiryolu hattının önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Toplamda 229 kilometre güzergahta 200 kilometre hızla uygun çift hatlı yeni yüksek standartlı tren hattı inşa etmiş olacağız. Tüm hatların tamamlanmasıyla yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma da 6,5 saatten 2,5 saate düşecektir. Mevcut hat kapasitesinin 4 katına çıkması hedeflerimiz arasındadır.'