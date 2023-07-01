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Fransa’da şiddet akılalmaz boyutta! İnsanlarla dolu bina ateşe verildi, Türk Büyükelçiliği uyardı

Fransa'da bir polis memurunun 'dur' ihtarına uymadığı gerekçesi ile 17 yaşındaki Nael M. isimli genç sürücüyü öldürmesinin ardından çıkan olaylar akılalmaz boyutlara ulaştı. Günlerdir iç savaş görüntülerinin yaşandığı ülkede çatışmalar birçok kente yayıldı. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, "şiddet gecesi" yaşanmaması için çağrıda bulunsa da gece boyu süren gösterilerde sokaklar alevler içinde kaldı, bir bina içinde uyuyanlarla birlikte ateşe verildi. Gösterilerin dördüncü gününde polis ile protestocular arasında çıkan arbedede 1 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki kaosun büyümesiyle Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nden son dakika açıklaması geldi.

Fransa’da şiddet akılalmaz boyutta! İnsanlarla dolu bina ateşe verildi, Türk Büyükelçiliği uyardı
Ekleme: 1.07.2023 - 10:52 Güncelleme: 1.07.2023 - 11:13 / Editör: Ozge Selin
Fransa’da şiddet akılalmaz boyutta! İnsanlarla dolu bina ateşe verildi, Türk Büyükelçiliği uyardı
Fransa'da şiddetin ve kaosun dozu giderek artıyor. Bir polis memurunun 17 yaşındaki bir genci öldürmesi ile başlayan şiddet olayları ülkenin birçok kentine yayıldı. Yağmanın başladığı ülkede yapılan sükunet çağrıları işe yaramadı, sokağa çıkma yasağına rağmen birçok kentte şiddet gecesi yaşandı. İşte Fransa'da yaşanan şiddet olaylarına ilişkin tüm detaylar...

Fransa'da 17 yaşındaki gencin polis kurşunuyla ölmesinin ardından başlayan ve ülkeyi yangın yerine çeviren protestoların yeni merkez üssü Marsilya ve Lyon oldu. Nael M. isimli genç sürücünün bu hafta, Fransız polisinin açtığı ateş sonucu ölmesinin ardından ülke genelinde 4 gecedir şiddet olayları yaşanıyor.

Dün Paris ve çevresinde yoğun geçen protestolar bugün Marsilya ve Lyon kentlerinde yoğunlaştı. Kent merkezleri şiddet olaylarına sahne olurken, birçok noktada kundaklamaların yanı sıra iş yerleri ve mağazalar diğer kentlerde olduğu gibi yoğun şekilde yağmalanmaya devam ediyor.

Kentte cephaneliğin bulunduğu bir iş yerinin yağmalanmasının ardından pompalı tüfekle gezen bir kişi gözaltına alınırken, Marsilya'da 80 kişi gözaltına alındı. Polisin kentteki olayları bastırmak için takviye kuvvet talebi üzerine özel polis timi RAID ekipleri gönderilirken, bir gözetim uçağı da kentin semalarında devriye atmaya başladı.

Fransa’da şiddet akılalmaz boyutta! İnsanlarla dolu bina ateşe verildi, Türk Büyükelçiliği uyardı

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN YARDIM ÇAĞRISI

Şiddet olaylarının yeni merkez üssü haline gelen Marsilya'da ise Belediye Başkanı Benoit Payan kentte kontrol altına alınmayan yağmalar nedeniyle hükümete bir an önce takviye kolluk kuvveti göndermesi çağrısı yaptı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, kentte ünlü kozmetik mağazasına giren protestocuların, beraberinde getirdikleri el çantalarına içerdeki parfümleri doldurarak yağmaladığı görülüyor.

Payan olayları sert bir dille kınadığını belirtti. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ise kente takviye ekiplerin geldiğini 80'den fazlası Marsilya'da olmak üzere 270 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Lyon kentinde polis ve eylemciler arasında çatışma yaşanırken, 38 kişi gözaltına alındı. Bir karakol ve araçların ataşe verildiği ve yağma olaylarının yaşandığı Lyon'da, valilik kentte zırhlı araçların meydana çıkacağını duyurdu. Ayrıca kentte bir motosiklet bayisi soyuldu.

Fransa’da şiddet akılalmaz boyutta! İnsanlarla dolu bina ateşe verildi, Türk Büyükelçiliği uyardı

BİNA İÇİNDEKİLERLE BİRLİKTE ATEŞE VERİLDİ

Öte yandan, Toulouse kentinde de akşam başlayan protestolarda polis şiddet olaylarına başvurduğu gerekçesiyle 19 kişiyi gözaltına aldı. Kentte ayrıca çok katlı bir apartman, sakinleri uykudayken ateşe verildi.

Metz kentinde de protestocularca kundaklanan bir multimedya kütüphanesi tamamen yanarken Ales şehrinde yoğun havai fişekli saldırının hedefi olan bir polis karakolunda yangın çıktı. Montpellier şehrinde protestocuların bir liseyi hedef aldığı olaylarda, Pithiviers şehrinde bir tarlanın ateşe verildiği ve alevlerin hızla çevreye yayıldığı belirtildi.

Paris'in 13. bölgesinde göstericiler bir yola kurdukları barikatları ateşe verdi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 10 KENTİ KAPSIYOR

Başkent Paris'te ise Concorde Meydanında polis şiddetini protesto etmek için toplanan göstericiler tahliye edildi. Kentteki birçok etkinliğin güvenlik gerekçesiyle iptaline karar verildi. Ayrıca ülkede gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanan kent sayısı 10'a çıktı.

Fransa’da şiddet akılalmaz boyutta! İnsanlarla dolu bina ateşe verildi, Türk Büyükelçiliği uyardı

TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİ DEVREYE GİRDİ

Yaşanan gerilimlerin ardından Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği, ülkede bulunan Türk vatandaşlarından giderek yayılan şiddet eylemlerine karşı dikkatli olmasını istedi. Büyükelçilikten yapılan açıklamada, Nael M. isimli genç sürücünün, polisin açtığı ateş sonucu ölmesinin ardından, ülke genelinde yaşanan geniş katılımlı protesto gösterileri nedeniyle muhtelif ulaştırma ve kamu hizmetlerinde kesintiler yaşandığı, kamu binaları, özel mülkiyet ve altyapıya zarar veren şiddet eylemleri yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, 'Söz konusu olaylar dikkate alınarak, başta Paris olmak üzere, Fransa'da bulunan vatandaşlarımızın veya Fransa'ya seyahat edecek vatandaşlarımızın azami teyakkuzu göstermeleri ve olası gösteri alanları ile yakın çevreden uzak durmaları, muhtemel olayların gelişimini yerel makamlar ile Paris Büyükelçiliğimiz ve Başkonsolosluğumuzun duyuruları üzerinden düzenli şekilde takip etmeleri tavsiye edilmektedir. Fransa'da yaşayan veya bu ülkeye seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın acil durumlarda aşağıda irtibat bilgileri sunulan Konsolosluk Çağrı Merkezine başvurmaları mümkündür.' ifadeleri kullanıldı.

Fransa’da şiddet akılalmaz boyutta! İnsanlarla dolu bina ateşe verildi, Türk Büyükelçiliği uyardı

Vatandaşların arayabilecekleri telefon numaraları, açıklamada şu şekilde paylaşıldı: 'Konsolosluk Çağrı Merkezi Fransa'dan +33 180 146335, Türkiye'den +90 312 292 29 29'.

'ŞİDDET GECESİ' ÇAĞRISI

Fransız kanal TF1 kanalının konuğu olan Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 4. bir 'şiddet gecesi' yaşanmaması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti. Darmanin, gencin ölümünün yarattığı üzüntünün meşru olduğuna, ancak bu üzüntünün 'kargaşayı' haklı çıkarmadığına işaret etti.

ÇOCUKLAR DA GÖZALTINA ALINDI

Darmanin, gözaltına alınan arasında 13 yaşındaki çocukların da olduğunu aktardı. Dün çıkan olaylarda 917 kişinin gözaltına alındığını hatırlatan Darmanin, Marsilya'da 2 kişinin, polis oldukları anlaşıldıktan sonra darbedildiğini dile getirdi. Bakan Darmanin, düzenin yeniden tesis edilmesi gerektiğini vurgulayarak, polislere silahsızlanmaları yönünde talimat vermediğini söyledi.

TOPLU TAŞIMA DURDURULDU

Valiliklere ülke genelinde saat 21.00'den sonra otobüs ve tramvay seferlerini iptal etme talimatı verilmişti. Öte yandan, Paris'in içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesinde daha önce 1 günlüğüne askıya alınan tramvay ve otobüs seferleri yeni bir emre kadar her akşam saat 21.00 itibarıyla kaldırıldı.

Fransa’da şiddet akılalmaz boyutta! İnsanlarla dolu bina ateşe verildi, Türk Büyükelçiliği uyardı

OHAL KARARI BEKLENİYOR

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne gazetecilerin ülkedeki şiddet olayları nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilip edilmeyeceği yönündeki sorusunu, 'Şu an bir şey diyemem ama tüm seçenekleri değerlendiriyoruz' şeklinde yanıtladı.

Yaşanan şiddet olaylarını 'dayanılmaz ve affedilemez' olarak nitelendiren Borne, Fransa'daki karışıklığı gidermek için tüm seçeneklerin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile birlikte inceleneceğini söyledi.

Borne, 'Öncelik ulusal birliğin tesis edilmesidir ve bunun yolu da düzeni yeniden sağlamaktır' dedi. Gazetecilerin OHAL seçeneğinin düşünülüp düşünülmediği sorusunu yanıtlayan Borne, 'Şu an bir söyleyemem. Ancak tüm seçenekleri değerlendiriyoruz' ifadelerini kullandı.

Fransa’da şiddet akılalmaz boyutta! İnsanlarla dolu bina ateşe verildi, Türk Büyükelçiliği uyardı

MACRON'A TEPKİ BÜYÜYOR

Gösterilerin durdurulmasında başarısız olan Macron'a öfke ise dinmiyor. Savaş alanına dönen ülkede önce Elton John ile parti yapan Macron, aldığı eleştirilerin ardından dün halka çağrıda bulunmuştu.

Yangın yerine dönen ülkede Macron'dan son dakika açıklaması geldi. Macron, 'Protestoları kontrol altına almak için daha fazla polisi sokağa indireceğiz' ifadelerini kullandı. Protestocuları evlerine gitmeleri konusunda uyaran Macron, Protestoları kontrol altına almak için daha fazla polisi sokağa indireceğiz' uyarısında bulundu.

'ÇOCUKLARINIZI TOPLAYIN' ÇAĞRISI

Gözaltına alınanların 3'te 1'inin gençlerden oluştuğunu kaydeden Macron, tüm ebeveynleri sorumlu olmaya çağırdı. Ebeveynleri çocuklarını evde tutmaya çağıran Macron, sosyal medya ve platformlarının son günlerdeki olaylarda önemli rol oynadığını söyledi.

Gencin öldürülmesinin suistimal edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Macron, reşit olmayanların ailelerine seslenerek 'Çocuklarınızı sokaklardan çekin' ifadelerini kullandı.



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