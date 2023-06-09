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Beyaz Gazete
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Türkiye Yüzyılı'nın rotası hazır! Yeni dönemin 3 ana hedefi belirlendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabine toplantısında 'şahlanış dönemi' olarak nitelendirilen yeni dönemin 3 ana hedefini yeni Kabine üyelerine şu sözlerle açıkladı: "Enflasyonu nasıl daha önce tek haneye indirdiysek, aynısını yine başaracağız. Ülkemize sığınan kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu şekilde dualarını alarak anavatanlarına dönüşünü teşvik edeceğiz. Girişimci, aktif dış politika sürdürerek küresel barışa katkı sağlayacağız."

Türkiye Yüzyılı'nın rotası hazır! Yeni dönemin 3 ana hedefi belirlendi
Ekleme: 9.06.2023 - 09:33 Güncelleme: 9.06.2023 - 09:34 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Yüzyılı'nın rotası hazır! Yeni dönemin 3 ana hedefi belirlendi
Türkiye Yüzyılı'nın rotası hazırlandı. Ekonomi, sığınmacılar ve dış politikada girişimci ve aktif rol oynayacak Türkiye, yurt içinde 6 şubat depreminin izlerinin silinmesi için atılan adımları hızlandıracak.

ŞAHLANIŞ DÖNEMİNİN KAPILARINI ARALAYIN
Türkiye 14-28 Mayıs seçimlerinin ardından, Türkiye Yüzyılı hedeflerini gerçekleştirmek için kararlı adımlar atacak.

Bu kapsamda Şahlanış döneminin kapılarını aralayacak ve Türkiye'nin yükselişini hızlandıracak 3 önemli konu Kabinenin önceliği olarak masaya geldi.

Başkan Erdoğan, kabine üyelerine bu 3 konuya önem verdiklerini ve gerekli adımların atılması talimatını verdi. Erdoğan'ın kurmaylarına, "Şahlanış döneminin kapılarını aralayın" dediği öğrenildi.

ENFLASYON MİLLETİN GÜNDEMİNDEN ÇIKACAK
Türkiye, enflasyon canavarına teslim olmayacak, yatırım, üretim, ihracat, istihdam ve büyümeden taviz vermeden Türk ekonomisi daha da büyütülecek.

Enflasyon kaynaklı hayat pahalılığı ve fahiş fiyat sorunu milletin gündeminden çıkarılacak. Enflasyon konusunda kararlılık mesajı veren Başkan Erdoğan, "Enflasyonu nasıl daha önce tek haneli rakamlara indirdiysek yine aynısını başaracağız" dedi.

GÖNÜLLÜ VE ONURLU DÖNÜŞLER HIZLANACAK
Savaş ve terör örgütlerinin saldırılarından kaçarak Türkiye'ye sığınan sığınmacıların güvenli ve onurlu şekilde dualarını da alarak ana vatanlarına dönüşlerini teşvik edecek projeler hızlandırılacak.

Daha önce Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan briket ev projesi genişletilecek. Bu kapsamdan Katar-Türkiye işbirliğinde hazırlanan briket ev projesi sayesinde 1 milyon Suriyeli ülkesine gönüllü olarak gidecek.

Başkan Erdoğan sığınmacılarla ilgi net konuştu: "Ne suretle olursa olsun Türkiye'ye Boraltan köprüsü faciası gibi 10 yıllar boyu izi silinmeyecek yeni utançlar yaşatmayacağız. Bu meseleyi tarihimize kültürümüze ve inanç değerlerimize yakışır şekilde çözüme kavuşturacağız."

GİRİŞİMCİ AKTİF DIŞ POLİTİKA
Erdoğan, devlet- millet el ele olacak şekilde dünyaya güçlü birlik mesajı verilerek Türkiye Yüzyılı vizyonunun adım adım hayata geçirileceğini de vurguladı.

Girişimci insani aktif dış politikanın sürdürülerek küresel ölçekte barış ve istikrarın tesisine katkı sağlanacak. Uluslar arası sistemdeki çarpıklıkların giderilmesi için çabalar artırılacak.
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