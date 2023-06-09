TPAO yıl sonuna kadar 20 ilde 200 kuyu sondajı yapacak

TPAO, 70 bin 76 varille son 32 yılın en yüksek yurt içi günlük üretim seviyesine ulaştı. Edinilen bilgilere göre yıl sonuna kadar sadece karada 20'ye yakın ilde toplam 200 kuyu sondajına ulaşılacak. Bu sondajlarla birlikte günlük petrol üretimi yıl sonunda günlük 90 bin varile çıkarılacak. Böylece TPAO bu yıl sonuna kadar yeni bir rekor kırmış olacak.Yapılacak petrol sondajı planlamalarında Şırnak Gabar Dağı'ndaki petrol sahalarına ağırlık verildi. Sadece Gabar'daki Şehit Aybüke Yalçın ile Şehit Esma Çevik Petrol Sahaları'nda iki yıl içinde toplam 80 ila 100 üretim kuyusu açılması hedefleniyor. TPAO'nun hedefi ise Gabar'daki sahalarda günlük 100 bin varil üretime ulaşmak. Öte yandan, Gabar'daki sondaj çalışmalarında Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahalarından günlük 15 bin varile yakın üretim yapılıyor.