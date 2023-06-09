Namus sözünü yutan CHP'li Eren Erdem'in seçimlerden önceki açıklamaları gündem oldu: Kutu kola bile Erdoğan karşısında kazanıyor

'Kılıçdaroğlu kazanamazsa istifa ederim' diyerek namus sözü veren Eren Erdem, CHP'nin sosyal medyasının başına getirilmişti. Sözünü yutan ve hiçbir şey olmamış gibi hareket eden Erdem'in seçimlerden önce yaptığı, "Para verip bir araştırma yaptırdım. Erdoğan'ın karşısına kutu kola aday olursa hangisine oy verirsiniz? Kutu kola yüzde 48.7 çıktı." şeklindeki konuşması yeniden gündem oldu. Kutu kolanın aldığı oy oranının CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun aldığı oy oranından fazla olması ise dikkat çekti.

Türkiye 14 ve 28 Mayıs'ta sandık başına giderek milletvekillerini ve cumhurbaşkanını seçti. Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı sandıktan ezici bir üstünlükle zaferle çıktı. Seçim sonuçları sonrasında hedef tahtasına konan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'istifa et' çağrılarına kulak tıkayıp partisinin yönetimini keyfine göre yeniden dizayn etti. Parti örgütü ve örgüt yönetimi Kılıçdaroğlu'nun kontrolünde belirlendi. Öte yandan sosyal medya yönetimi ise seçim gecesi 'kazandık' paylaşımları yapan ve 'Kılıçdaroğlu kazanamazsa istifa ederim' diyerek namus sözü veren Eren Erdem'e emanet edildi.Sözünü yutan ve hiçbir şey olmamış gibi hareket eden Erdem'in seçimlerden önce 11 Eylül 2022 tarihinde yaptığı, 'Para verip bir araştırma yaptırdım. Erdoğan'ın karşısına kutu kola aday olursa hangisine oy verirsiniz? Kutu kola yüzde 48.7 çıktı.' şeklindeki konuşması yeniden gündem oldu.Kutu kolanın aldığı oy oranının CHP lideri Kılıçdaroğlu ile hemen hemen aynı olması ise dikkat çekti. CHP lideri, 28 Mayıs seçimlerinde yüzde 47.88 oy almıştı.