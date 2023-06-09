Meteoroloji'den 2 ile sel uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 9 Haziran hava durumu değerlendirmeleri belli oldu. Sıcaklıklar batı ve güney kısımlarda serin devam ederken bazı illerde sağanak görülecek. Bolu çevreleri ile Konya'nın kuzeyinde ise yer yer kuvvetli sağanak görülecek. Öte yandan yapılan açıklamada İzmir ve Manisa çevrelerinde etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle, sel olasılığına karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte il il 9 Haziran hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz (Bartın hariç) ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve Bolu çevreleri ile Konya'nın kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
METEOROLOJİ'DEN İZMİR VE MANİSA'YA UYARI
Yapılan son değerlendirmelere ve meteoroloji radarından alınan bilgilere göre; Önümüzdeki 3 saatlik periyotta İzmir ve Manisa çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.' denildi.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BİLECİK 16°C, 24°C
Parçalı bulutlu, bugün (Cuma) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE 15°C, 31°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 18°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAKARYA 18°C, 26°C
Parçalı bulutlu, bugün (Cuma) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin bugün (Cuma) öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 14°C, 24°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Cuma) öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ 18°C, 27°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Cuma) öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR 20°C, 28°C
Parçalı çok bulutlu, iç kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Cuma) öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA 16°C, 25°C
Parçalı çok bulutlu, iç kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Cuma) öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 11°C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli ile gece saatlerinde itibaren iç kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 21°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 21°C, 32°C
Parçalı bulutlu
K.MARAŞ 21°C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 16°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Cuma) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR 16°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KONYA 14°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Cuma) öğle saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
YOZGAT 14°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Cuma) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Bartın dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bolu çevrelerinde bugün (Cuma) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 14°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Cuma) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE 18°C, 25°C
Parçalı bulutlu, bugün (Cuma) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 13°C, 26°C
Parçalı bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 16°C, 21°C
Parçalı bulutlu, bugün (Cuma) sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
RİZE 18°C, 24°C
Parçalı bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 17°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 17°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Cuma) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON 18°C, 23°C
Parçalı bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 8°C, 23°C
Parçalı bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
IĞDIR 17°C, 33°C
Parçalı bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 7°C, 25°C
Parçalı bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 17°C, 25°C
Parçalı bulutlu, bugün (Cuma) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 17°C, 30°C
Parçalı bulutlu, bugün (Cuma) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 19°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 20°C, 29°C
Parçalı bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 26°C, 32°C
Parçalı bulutlu, bugün (Cuma) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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