Meteoroloji'den 2 ile sel uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz (Bartın hariç) ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve Bolu çevreleri ile Konya'nın kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Yapılan son değerlendirmelere ve meteoroloji radarından alınan bilgilere göre; Önümüzdeki 3 saatlik periyotta İzmir ve Manisa çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.' denildi.Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BİLECİK 16°C, 24°CParçalı bulutlu, bugün (Cuma) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEDİRNE 15°C, 31°CParçalı bulutluİSTANBUL 18°C, 25°CParçalı ve çok bulutluSAKARYA 18°C, 26°CParçalı bulutlu, bugün (Cuma) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin bugün (Cuma) öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 14°C, 24°CParçalı çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Cuma) öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.DENİZLİ 18°C, 27°CParçalı çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Cuma) öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.İZMİR 20°C, 28°CParçalı çok bulutlu, iç kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Cuma) öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.MUĞLA 16°C, 25°CParçalı çok bulutlu, iç kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Cuma) öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 11°C, 33°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli ile gece saatlerinde itibaren iç kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 21°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 21°C, 32°CParçalı bulutluK.MARAŞ 21°C, 32°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA 16°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Cuma) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ESKİŞEHİR 16°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.KONYA 14°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Cuma) öğle saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.YOZGAT 14°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Cuma) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Bartın dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bolu çevrelerinde bugün (Cuma) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.BOLU 14°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Cuma) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.DÜZCE 18°C, 25°CParçalı bulutlu, bugün (Cuma) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU 13°C, 26°CParçalı bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK 16°C, 21°CParçalı bulutlu, bugün (Cuma) sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.RİZE 18°C, 24°CParçalı bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 17°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT 17°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Cuma) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.TRABZON 18°C, 23°CParçalı bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 8°C, 23°CParçalı bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıIĞDIR 17°C, 33°CParçalı bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS 7°C, 25°CParçalı bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 17°C, 25°CParçalı bulutlu, bugün (Cuma) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 17°C, 30°CParçalı bulutlu, bugün (Cuma) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP 19°C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT 20°C, 29°CParçalı bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA 26°C, 32°CParçalı bulutlu, bugün (Cuma) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı