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Beyaz Gazete
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Meral Akşener'e en yakınından zehir zemberek sözler! Kurultay kazanı kaynıyor… Git torun sev!

28 Mayıs seçiminin Başkan Erdoğan mutlak galibiyetiyle sonuçlanması, 8'li koalisyonda büyük bir yıkıma neden oldu. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı MYK değişikliğini yeterli bulmayan parti içi muhalefet, Olağanüstü Genel Kurul için nabız yokluyor. Kurultay sürecine hazırlanan İYİ Parti'de de hareketlilik başladı. Seçim sürecinde partiden Yavuz Ağıralioğlu'nun istifasıyla başlayan değişim sancıları, seçim yenilgisiyle hararetlendi. Son olarak Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal da, katıldığı bir programda, "Meral Hanım torunlarına hasret kaldı, torun sevsin" diyerek istifa çağrısında bulundu.

Ekleme: 9.06.2023 - 10:29 Güncelleme: 9.06.2023 - 10:44 / Editör: Ozge Selin
Meral Akşener'e en yakınından zehir zemberek sözler! Kurultay kazanı kaynıyor… Git torun sev!
Türkiye'de seçim sürecinin tamamlanmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve görevlendirdiği Kabine, yeni projeleri hayata geçirmek adına kolları sıvadı. Seçimden hezimetle çıkan muhalfet cephesinden ise; Kurultay kavgaları başladı. İYİ Parti'de okalrın hedefindeki isim Genel Başkan Meral Akşener.

KOALİSYON KARIŞTI

Cumhur İttifakı 14 Mayıs'ta Meclis çoğunluğunu 28 Mayıs'ta ise Cumhurbaşkanlığı seçimini zaferle tamamladı.8'li koalisyonun seçimdeki başarısızlığı sonrasında 'istifa' söylentileri ve çağrıları yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

CHP'de kurultay yapılması için görüşme trafik sürerken Millet İttifakı ortaklarından İyi Parti'de de aynı durum söz konusu. İttifakın CHP'den sonraki en büyük ikinci ortağı İyi Parti'de ise Genel Başkan Meral Akşener hedef tahtasına konulan isim oldu.

Meral Akşener'e en yakınından zehir zemberek sözler! Kurultay kazanı kaynıyor… Git torun sev!

AKŞENER'E İSTİFA ÇAĞRISI

Partinin önemli isimlerinden birisi olan Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal, Akşener'i istifaya çağırdı. İyi Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal katıldığı programda Akşener'i topa tuttu.

'MERAL HANIM TORUN SEVSİN'

Akşener'in başarısız bir süreç geçirdiğini belirten Baykal, Akşener'i torun sevmeye davet etti. 'Meral Hanım torunlarına hasret kaldı, torun sevsin' diyen Baykal, 'Baba-oğul ve mommye güle güle diyoruz' ifadelerini kullandı.

Meral Akşener'e en yakınından zehir zemberek sözler! Kurultay kazanı kaynıyor… Git torun sev!

'PARTİYİ İŞGAL EDENLER KİRACIDIR'

'Yavuz Bey ile bir dirsek temasınız var mı?' sorusuna ise Ethem Baykal şu yanıtı verdi:

Yavuz Bey bizim partimizin renklerinden biriydi. Süreç iyi yönetilemediği için partiyi terk etmiştir. Parti bizimdir, şu an partiyi işgal edenler kiracıdır. Oğlumuz evleniyor kiracıları göndereceğiz..

'AKLANIP GELMESİ LAZIM'

Ethem Baykal'ın gündemi sarsacak açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Meral Akşener'i güçlü bir irade kaldırdı masadan ama daha güçlü bir irade geri oturttu. Oturturken milliyetçi iradenin dahli yoktu. Boş yere istişare yapıldı. Akşener'in 2016 yılından beri FETÖ dosyası var. Genel başkanın aklanıp gelmesi lazım..

'TİYATRO ŞEKLİNDE GELİŞTİ'

Kendi içlerinde demokratik olmayanların ülke adına demokratik mücadele vermeleri mümkün değil. 6'lı masa içinde partilerine muhalif olan isimlerin ben Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdiklerini düşünmüyorum. Bizde ise kurucu iradenin temelinde sapmalar meydana geldiği için parti içerisindeki seçimler adaletsizlik içerisinde gerçekleşmiştir..

Yapanın yanına kar kalmıştır. Bunu gören parti içerisindeki kişiler her türlü hile hurdaya giriştiler. Mesela İstanbul'da il başkanının oğlu temayüle girdi sahte oy kullanırken yakalandı ve bununla ilgili hiçbir işlem yapılmadı. Ankara'da yapılan tüm temayül yoklamaları mizansen şeklinde, tiyatro şeklinde gelişti..

Meral Akşener'e en yakınından zehir zemberek sözler! Kurultay kazanı kaynıyor… Git torun sev!

'2 PUANIMIZ CHP'YE GİTTİ'

Cumartesi günü partiye üye olanlar pazar günü milletvekili listelerinde aday gösterildi. Partide bağış kültürünü yaygınlaştırarak kişiler iyi noktalara getirildi. Masadan otur- kalk programından sonra bizim 2 puanımız CHP'ye 5 puanımız MHP'ye gitti. Beş yıllık çalışmalara rağmen bir arpa boyu yol alınamadı..

'İSTİFAYA DAVET ETTİK'

Biz seçimlerden ortak akıl platformu kurulmasına karar verdik ve deklarasyonla bunu açıkladık. Biz bu başarısızlığı çok önceden gördüğümüz için seçim akşamı genel başkanı istifaya davet ettik. Sebebi parti içerisinde demokratik olmayan yöntemlerdir. Ortak akıl platformumuzda birden fazla başkan adayımız var. Çalışmalarımız devam ediyor birkaç güne hangi adayı çıkaracağımızı açıklayacağız..
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