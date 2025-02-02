CHP’de eş dost atamaları tam gaz! Belediyeyi Koordinatör çiftliğine çevirdi

Balıkesir'de eş, dost ve akraba atamalarıyla gündeme gelen Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Akın, kıyak atamalara tam gaz devam ediyor.Geçtiğimiz aylarda dayısının oğlu Hüseyin Partal'ı ve Partal'ın eşini Belediyede işe alan Başkan Akın, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı'nın gelini G.K'yı ve çok sayıda partili ismi de işe almıştı.Akın bu isimlere yenilerini ekledi. Edremit'te 2012 yılında CHP İlçe Başkanı olan ve 2015 yılında Belediye Başkan aday adayı olan Yurt Yıldırım'ı, 2020 yılında yine Edremit'te CHP İlçe Başkanı olan Deniz Onur Özcan'ı ve Çeşme eski belediye Başkanı Ekrem Oran'ı Balıkesir Belediyesinde işe aldığı ortaya çıktı.Başkan Ahmet Akın, tüm bu CHP'li isimleri Belediyede istihdam etmek için Belediyeyi adeta "Koordinatör" çiftliğine çevirdi. Dayısının oğlu Hüseyin Partal'ı kendi makam odasının bulunduğu 6'ncı kata yerleştiren Akın, Partal'a Koordinatörlük görevi vermişti.Belediyede yeni işe aldığı 3 CHP'li eski Başkana da aynı tarifeyi uygulayan Başkan Akın, Yurt Yıldırım'a "Edremit Koordinatörlüğü", Deniz Onur Özcan'a "Koordinatörlük" ve Çeşme eski Belediye Başkanı CHP'li Ekrem Oran'a ise, "Kıyılardan sorumlu koordinatörlük" görevi verdi.Diğer yandan Ahmet Akın'ın Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde işe aldığı, eski Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, geçtiğimiz yerel seçimlerde partisi tarafından yeniden aday gösterilmeyince partisine rest çekmiş ve düzenlediği mitinglerde, "Hodri meydan, ön seçime gidelim!2 bin 600 üyeden, 2 binden az oy alan Ekrem Oran'ın adaylığını da kabul etmeyin!" diyerek rest çekmişti. Partisine rest çeken Ekrem Oran, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde "Kıyılardan sorumlu koordinatör" olarak işe başladı.