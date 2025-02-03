Türkiye donacak, günlerce sürecek! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı geldi...

Soğuk ve kar yağışlı hava 1 hafta boyunca etkili olacak. Megakentte sıcaklığın 5, Ankara'da 3, İzmir'de ise 9 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.Mevsim normalleri üzerinde seyreden yalancı bahar havası bugün yurdu terk ediyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un peş peşe yaptığı açıklamalara göre, salı gününden itibaren sıcaklıklar 6 ila 12 derece birden düşecek ve çarşamba günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve 50'den fazla ilde kar yağışı etkili olacak.AKOM, İstanbul için 10 cm'ye aşkın kar beklentisi tahmini yaparken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni raporunu yayımladı.Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, 4 Şubat 2025 Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının kuzey ve batı kesimlerde, 5 Şubat 2025 Çarşamba gününden itibaren de iç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalarak ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.Soğuk havanın, kuzey yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklenen rüzgârlarla birlikte, Salı gününden itibaren 1 haftalık periyotta etkisini sürdürmesi bekleniyor. Ayrıca söz konusu periyotta ülkemizin kuzey iç ve doğu kesimlerinde kar yağışlarının görüleceği tahmin edilmektedir.Bazı illerimizde Salı gününden itibaren gerçekleşmesi beklenen günün en yüksek ve en düşük hava sıcaklıklarının aşağıda belirtilen değerlere kadar düşmesi bekleniyor.'İstanbul'da kış yeni başlıyor' diyen Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Sisin meydana gelmesindeki en etkili faktör yüksek basınçtı. Araç yoğun olan şehirlerde sisle birlikte hava kirliliği önemliydi. Bir haftadır bu sis ve kirlilik büyük şehirlerde kendisini gösteriyordu. Araçlardan çıkan gazlar zehirli kimyasallara dönüşüyor ve bu da insan sağlığı açısından önemli. Solunum rahatsızlığı olanların 11'e kadar dışarı çıkmaması lazım. Bu yüksek basınç etkisini yitirecek. Sibirya üzerinden gelen yüksek basınç Türkiye üzerinden etkili olacak. Akışlar kuzeye döneceği için yağış da gelecek. Hava kirliliğinden bahsetmiyoruz bu durumda. Salı gününden itibaren soğuk geliyor, bununla kış yeni başlıyor. Kışı salı gününden itibaren 10 dereceye yakın düşecek. İstanbul'da 18 dereceye kadar çıkmıştı. Perşembe günü 5 dereceye kadar düşecek. Gece saatlerinde 1-2 derecelere kadar düşecek. Salı günü yağmur geliyor ama kar sıcaklığına düşmüyor. Anadolu'ya salı günü yapabilir ama İstanbul'da 5 Şubat'ta Çarşamba günü olacak. Öğleden sonra, Anadolu yakasında kar yağışı karla karışık yağmur olarak başlayacak. Perşembe günü de bu şekilde kar yağışı var. Kış yeni başlıyor ve uzun sürecek gibi görünüyor. Şubat ortalarına doğru tekrar yağış geliyor ve onda da İstanbul'da tekrar kar görülebilecek.Çarşamba günü Anadolu'da, Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışından bahsediyoruz. En fazla sıcaklık düşüşü Marmara'da olacak. Çarşamba günü akşama doğru herkes kar yağışını görecek. Isı adası etkisinden dolayı 3 derece daha fazla sıcaklık. 5 derece altına inmeli ki kar yağsın. Bu kadar gökdelen olması karı geciktiriyor. Yerde örtü çarşamba gecesi az da olsa yapabilir. Beklentimiz çok yüksek olmasın ama az da olsa göreceğiz. Sibirya yüksek basıncı ile Karadeniz kar yağışını artırabilir. Havada karı göreceğiz, yerde de yükseklerde göreceğiz.İstanbul'a kar yağar ama bu kadarını kabul etmiyoruz. Küresel ısınma var deyip artık hiç karmayacak denmez. Bu sene Şubat ayı soğuk kış ayı gibi sert geçecek. İstanbul'daki barajlar da o kadar dolu değil. Yüzde 52'ydi en son, bu doluluğun 70'lere çıkması lazım. Şubat ayında Türkiye kışı yaşayacak, İstanbul da Türkiye gibi kışı yaşayacak. Soğuk havalarımız Nisan'a sarkmaz. Geçtiğimiz günlerdeki sıcaklar hiç normal değildi.