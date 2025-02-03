Şanlıurfa’da freni boşalan kamyon dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var!

Kaza Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Meydan mahallesinde meydana geldi.Alınan bilgiye göre Gaziantep istikametine doğru seyir halinde olan henüz sürücünün ismi öğrenilemeyen kamyon, freninin boşalması sonucu aynı yönden ilerlemekte olan otomobille çarpıştı.Çarpmanın etkisiyle otomobil ve kamyon Birecik köprüsünden aşağıya düştü. Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken 22 kişi de yaralandı.Vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.Kazada ölen 3 kişiden 2'sinin kimliği belirlendi. Ölenlerden birinin Ahmet Casım, diğerinin ise Müslüm Çakmak olduğu öğrenildi. Ölen son kişinin ise bir kadın olduğu ve henüzkimliğinin belirlenemediği belirtildi.Şanlıurfa Valiliği yaşanan feci kazayla ilgili açıklama yaptı. Valiliğin yazılı açıklamasında, "02.02.2025 Pazar günü saat 22.00 sularında Birecik ilçemizde Birecik Köprüsü üzerinde meydana gelen 4 aracın karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre maalesef 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 22 vatandaşımız da yaralanmıştır. Büyük üzüntü duyduğumuz kazaya trafik, sağlık ve itfaiye ekiplerimiz tarafından en hızlı şekilde müdahale edilmiştir. Bu elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.