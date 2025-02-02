Naci Görür'den açıklama!

Ege Denizi'nde dünden bu yana art arda depremler meydana geliyor.Bölgede büyüklüğü 3,5 ve 4,4 arasında değişen birçok sarsıntı yaşandı.Ege Denizi'nde yaşanan sarsıntıların ardından Adana'nın Saimbeyli ilçesinde de sabah saatlerinde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 05.28'de kaydedilen sarsıntının büyüklüğü 3,9 olarak ölçüldü.Yaşanan sarsıntılar sonrası herhangi bir olumsuzluk gerçekleşmedi.Ancak bu kez de gece saat 05:28 sularında Ankara Peypazarı'nda 2,5 büyüklüğünde bir deprem oldu.Herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.Son olarak ise AFAD'ın verilerine göre Ege Denizi'nde Muğla-Bodrum açıklarında 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Deprem Türkiye saati ile 10.22'de Muğla'nın Bodrum ilçesinin 171 kilometre açığında Aniye Adası (İOS) çevresinde gerçekleşti.Deprem yüzeye 6.64 kilometre mesafede tespit edildi.Sarsıntıların ardından ünlü deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, neden bu kadar sık deprem yaşandığına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Görür, Santorini Adası'nın kuzeydoğusunda meydana gelen 4 büyüklüğündeki çok sayıda depremin, Helen-Kıbrıs Yayı'ndaki dalma-batma süreciyle bağlantılı olduğunu açıkladı.'Arkadaşlar, bu aralar Santroni Adası NE'sunda çok sayıda depremler (4 boyutunda) oluyor. Helen-Kıbrıs Yayı Dalma-Batma zonunda Afrika levhasının Anadolu levhasının altına dalıp tüketilmesiyle üstteki levhanın Ege kısmı devamlı geriliyor. Bu da depremlere neden oluyor.'