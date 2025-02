Ege'de deprem sayısı 400'ü geçti: 'Sismik aktivite azalacağına artıyor'

Ege Denizi'ndeki Santorini ile Amorgos adaları arasındaki deniz bölgesinde Kiklades Adaları'nda depremler devam ediyor. Son sarsıntıların büyüklüğü 3,5 ile 4,6 Richter arasında değişiyor. AFAD'dan gelen son dakika bildirime göre bugün sabah 08.10'da Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.AFAD gece 00.58'de X'ten yaptığı paylaşımda 'Ege Denizi'nde, 28 Ocak 2025 tarihinden itibaren yoğunlaşmaya başlayan depremlerin sayısı an itibarıyla 400'ün üzerine çıkmıştır' bilgisi verdi ve 'Ülkemizdeki bilim insanları ve araştırmacılar söz konusu sismik hareketliliği #AFAD ile koordineli şekilde ve farklı açılardan (deprem, volkanik aktivite, tsunami vb.) değerlendirmektedir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz' notu düştü.'AKTİVİTE AZALACAĞINA ARTIYOR'Jeodinamik Enstitüsü Müdürü Vasilis Karastathis, Santorini'deki sismik hareketlerle ilgili bilim insanlarının endişelerini ve 24 Ocak'ta başlayan deprem dizisiyle ilgili gelişmeleri Yunan Kathimerini gazetesine anlattı. Karastathis 'Son 24 saatte hem sıklık hem de büyüklük açısından önemli sayıda deprem kaydedildi ve bunlardan birçoğu 4 büyüklüğünü aştı. Bizim hedefimiz sismik aktivitenin kademeli olarak azalmasıdır ancak şu anda tam tersi bir durum yaşanıyor,' dedi.Sismologların dikkatinin Kaldera'dan Anythros bölgesine kaydığını açıklayan Karastathis, bu bölgede hareketliliğin tamamen tektonik nedenlere bağlı olduğunu belirtti:'Burası önemli tektonik yapılar barındıran bir bölge. Depremlerin gelişimini yakından takip ediyor ve durumu daha iyi anlamak için verileri değerlendiriyoruz.'DEPREMLER TEKTONİK KÖKENLİKarastathis ayrıca 'Depremler açıkça tektonik kökenli. Volkanik aktiviteyle bağlantı, Caldera içinde mikrosismikliğin olduğu önceki bir evre nedeniyle yapıldı. Ayrıca sivil koruma çerçevesinde, bu durumun analiz edilmesi gerekiyordu. Bu durum hakkında bilgi edinilmesi gerekiyordu. Ancak bunun ötesinde, son 24 saatte Amorgos ve Santorini arasındaki bölgedeki depremlerle ilgili olarak izlediğimiz gelişme tamamen tektoniktir' diye açıkladı.NACİ GÖRÜR: GERİLİM DEVAM EDİYORProf. Dr. Naci Görür ise Afrika Levhası'nın Anadolu Levhası'nın altına daldığını, Kıbrıs Yayı'ndaki tektonik hareketlilik nedeniyle bölgedeki gerilimin devam ettiğini belirtti. Görür, Ege Denizi'nde meydana gelen 4.7 ve 4.8 büyüklüğündeki depremlerin bölgedeki fay hatlarıyla ilişkili olduğunu ifade ettiBAŞBAKANLIK'TA ACİL TOPLANTIYunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in liderliğinde Pazar akşamı saat 19.00'da (TSİ ile 20.00) Maximos Sarayı'nda acil bir toplantı düzenlenecek. Toplantıya İklim Krizi ve Sivil Savunma Bakanı Vasilis Kikilias, Ulusal Deprem Planlama ve Koruma Organizasyonu (OASP) temsilcileri ve Genelkurmay Başkanı Dimitrios Houpis katıldı.İklim Krizi ve Sivil Savunma Bakanı Vasilis Kikilias, toplantı sonrası gazetecilere 'Elbette sürekli bilgilendirme sağlanacak. Sismik faaliyetlerin tüm unsurları inceleniyor' dedi.İNGİLTERE'DEN TURİSTLERE UYARIBölgedeki 'artan sismik aktivite' sonrasında popüler Yunan adalarından bir kısmına giden İngiliz turistler uyarıldı. Uyarı, Yunanistan Sivil Savunma Bakanlığı tarafından yayınlandı ve İngiltere Dışişleri ve Milletler Topluluğu Ofisi tarafından tekrarlandı.Ayrıca bölgede tatil yapanlara kıyılardan ve havuzlardan uzak durmaları uyarısı yapıldı.YÜZME HAVUZLARI BOŞALTILIYORYerel yetkililer teyakkuzda. Amorgos Belediyesi, her yerleşim birimi için toplanma alanlarını duyururken, Thira Belediyesi'nin talimatıyla yüzme havuzlarının boşaltılmasına başlandı. Bu önlem, güçlü bir deprem durumunda su hareketlerinin yapı hasarına ve çökme riskine yol açmasını önlemek amacıyla alındı.OKULLAR PAZARTESİ GÜNÜ TATİLSivil Savunma'nın Thira, Anafi, Amorgos ve İos belediyeleri için aldığı karar doğrultusunda:Anaokulları, ilköğretim ve ortaöğretim okulları 3 Şubat 2025 Pazartesi günü kapalı kalacak.2 Şubat 2025 Pazar ve 3 Şubat 2025 Pazartesi günleri kapalı mekanlarda düzenlenecek etkinlikler iptal edildi.Ammoudi ve Fira Eski Limanı ile Armeni ve Korfos limanlarına giriş ve kalış yasaklandı.VATANDAŞLAR İÇİN UYARILARVatandaşlara şu önlemler önerildi:Terk edilmiş binalara yaklaşmaktan kaçının.Şehir içi ve kırsal yollarda güvenli güzergahlar tercih edin. Özellikle eğimli bölgelerde heyelan riski bulunuyor.Güçlü bir deprem durumunda kıyı bölgelerinden uzaklaşın.Binalarınızdaki yapısal olmayan tehlikeleri kaldırın.Son dakika... Egede deprem sayısı 400ü geçti: Sismik aktivite azalacağına artıyorYunan basınından Sigma, 'Richter dansı' başlığı attı, bölgeye giden ekiplere yer verdi.SANTORİNİ'YE EKİPLER SEVK EDİLDİYunanistan Acil Durum Yönetimi (EMMAK) ekibi, kurtarma köpeği, iki orman komandosu ekibi, yangın söndürme helikopteri, drone operatörleri ve hava kurtarma ekipleriyle birlikte Santorini'ye ulaştı. CNN Yunanistan'ın haberine göre, adaya 10 EMMAK ve 16 EMODE (Ormancılık Komando Ekibi) görevlisi gönderildi. EMMAK ekipleri Santorini Kapalı Spor Salonu'nun dışına çadır kurarak kurtarma köpekleri ve can simitleri ile hazırlıklarını tamamladı.PROFESÖRLER ADAYA GİTTİAtina Üniversitesi Doğal Afet Yönetimi Profesörü Efthymios Lekkas, Pazar öğleden sonra Santorini'ye ulaştı ve bölgede incelemelerde bulundu. Lekkas, 'Bu bölge en fazla 5,5 büyüklüğünde bir deprem üretebilir,' diyerek Santorini'yi 1932'de 7,1 büyüklüğünde deprem yaşayan Ierissos'tan kesin bir şekilde ayırdı.Thessaloniki Aristoteles Üniversitesi Jeofizik Profesörü Kostas Papazachos da adaya ulaştı.