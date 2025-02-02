Türkiye'den Gazze'ye yardım eli: 14. İyilik Gemisi Gazze'ye ulaştı

Gazze'de 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yaşanan insanlık dramında İsrail; kadın, yaşlı ve çocuk demeden masum sivilleri hedef aldı.Adeta bir soykırım gerçekleştiren İsrail, Gazze Şeridi'nde bulunan Filistinlilerin gıdaya ve barınma ihtiyaçlarına erişimini de engelledi.Geçtiğimiz haftalarda yaşanan gelişmelerde ise, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulduktan sonra taraflar arasında onaylanan anlaşma, 19 Ocak tarihinde saat 12.15 itibarıyla resmen yürürlüğe girdi.İsrail ve Hamas arasındaki anlaşma sonrası esir takasları sürerken Filistinliler ise hala gıda malzemelerine erişmekte ve barınma ihtiyaçlarını karşılamakta sıkıntılar yaşıyor.Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde güzel haberi paylaştı.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Gazze'ye 24 tonluk gıda malzemesi gönderileceği duyuruldu.Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda şu açıklamalara yer verilmişti:Gazzeli kardeşlerimiz için hazırlanan 24 tonluk gıda malzemesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait A400M uçağı ile Ürdün’deki Marka Uluslararası Havalimanı'na ulaştırıldı.Bu kez AFAD'dan yapılan açıklamada ise, çadır ve battaniye yüklü yardım tırlarının, an itibarıyla Refah sınır kapısından geçerek Gazze’ye giriş yaptığı bildirildi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, Türkiye'nin yardım elinin Gazze'de olduğu belirtilerek, 14. İyilik Gemisi'nin bölgeye ulaştığı belirtildi.AFAD'ın çadır ve battaniye yüklü yardım tırlarının, Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Gazze'ye giriş yaptığı kaydedilen açıklamada, "Devletimizin gücü ve milletimizin desteğiyle, Filistin'in yanındayız. İnsanımız için ülkemizde, insanlık için sınırlarımızın ötesinde." ifadelerine yer verildi.