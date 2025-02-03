Mehmet Şimşek: Son 4 yılın en düşük ocak ayı verisi gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayı enflasyonunu açıkladı.Ocakta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 56,35, yurt içi üretici fiyatları yüzde 39,5 arttı.Verinin açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'Maliye politikasındaki duruşumuz, talepteki dengelenme ve arz yönlü adımlarımızla enflasyondaki düşüş devam edecek.' değerlendirmesini yapıt.Mehmet Şimşek'in enflasyon verisine ilişkin şu yorumda bulundu:Ocakta yıllık enflasyon geçen yıla göre 23 puan azalarak yüzde 42,1'e geriledi.Kararlılıkla uyguladığımız politikalarla temel mallarda yıllık enflasyon yüzde 24 ile son 38 ayın en düşük seviyesinde. Hizmet enflasyonu ise geçen yıla göre 27 puan gerileyerek yüzde 62,9 oldu.Dönemsel etkilerle aylık enflasyon arttı. Ancak programımızın diğer adımlarıyla birlikte bütçe imkânları dâhilinde enflasyon hedefiyle uyumlu belirlediğimiz yönetilen ve yönlendirilen fiyatların da katkısıyla son 4 yılın en düşük ocak ayı verisi gerçekleşti.