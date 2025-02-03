Fransız medyası panikte: Fransa çekildi, Türkiye boşluğu doldurdu

Fransa merkezli RFI, Paris yönetiminin Çad’dan çekilmesinin ardından boşalan askeri üslerin Türkiye tarafından doldurulduğunu yazdı. Çad Cumhurbaşkanı Mahamat İdris Deby’nin katılımıyla düzenlenen törende Fransız askerlerinin ülkeden tamamen ayrıldığı resmen ilan edilirken, Fransız RFI kaynakları, Faya-Largeau üssüne Türk İHA’larının konuşlandırıldığını ve bölgede Baykar uzmanlarının görev yaptığını bildirdi.FRANSIZ ASKERİ VARLIĞI RESMEN SONA ERDİ31 Ocak’ta Çad’ın başkenti Ndjamena’da gerçekleştirilen törende, Fransız ordusunun ülkedeki askeri varlığının sona erdiği resmen duyuruldu. RFI’ye göre, son Fransız uçağı Adji-Kossé hava üssünden havalanırken, Çad lideri Deby törende yaptığı konuşmada “Egemenliğimizi tamamen geri kazandık” ifadelerini kullandı.Törende, Fransız Afrika Askeri Komutanlığı Başkanı General Pascal Ianni, Kossei Kampı’nın sembolik anahtarını Çad Genelkurmay Başkanı General Daoud’a teslim etti. RFI, bu anahtar teslimini “Fransa’nın Afrika’daki bir asırlık askeri varlığının sonu” olarak yorumladı.Fransız RFI, Fransız askerlerinin çekilmesinin ardından boşalan Faya-Largeau üssüne Türkiye’nin insansız hava araçlarını konuşlandırdığını duyurdu. Haberde, Çad ordusunun Türkiye’den satın aldığı Bayraktar TB2 İHA’larını aktif olarak kullanmaya başladığı ve üsse Baykar teknik ekibinin yerleştiği belirtildi.RFI’ye göre, bu gelişme Fransa’nın Afrika’daki nüfuz kaybını ve Türkiye’nin kıtadaki yükselişini açıkça ortaya koyuyor. Paris yönetimi Çad’daki son askeri varlığını kaybederken, Ankara bölgedeki etkisini askeri iş birlikleriyle güçlendiriyor.RFI, Türkiye’nin Afrika’daki stratejisini değerlendirirken, Ankara’nın yalnızca silah satışı yapmadığını, aynı zamanda bölgeye geniş kapsamlı bir askeri destek paketi sunduğunu belirtti. Haberde, “Türkiye, Afrika ordularının giderek ayrıcalıklı bir ortağı haline geliyor. Paris yönetimi Afrika’daki etkisini hızla kaybederken, Ankara büyük bir ustalıkla kıtada nüfuz alanını genişletiyor” denildi.Çad ordusunun Bayraktar TB2, Anka-S ve AKSUNGUR İHA’larını kullanmaya başlaması ve bölgedeki Türk uzmanların askeri eğitim vermesi, Fransa’nın Afrika’daki eski sömürgelerindeki etkisini kaybettiğini gösteriyor.RFI, Ankara’nın Çad’daki varlığını “Afrika’daki büyük iddiasının bir parçası” olarak değerlendirerek, “Çad’da kim varsa, Afrika’da o parlar” ifadelerine yer verdi.