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Instagram Twitter'a rakip oluyor! İşte yeni uygulamanın detayları

Instagram'ın sahibi Meta şirketi, Twitter ile rekabet edecek metin tabanlı bir uygulama çıkarmayı planlıyor. Uygulama hakkında yeni bilgiler geldi.

Ekleme: 9.06.2023 - 11:46 Güncelleme: 9.06.2023 - 11:48 / Editör: Ozge Selin
Instagram Twitter'a rakip oluyor! İşte yeni uygulamanın detayları
Instagram'ın sahibi Meta şirketinin, Twitter'a rakip olacak metin tabanlı bir uygulama çıkarmayı planladığı ve platformun haziran ayı gibi piyasaya çıkabileceği açıklanmıştı.

Kaynaklara göre şirket, şirket şu anda uygulamayı ünlüler ve influencer'larla test ediyor. Bu kişilerden biri, uygulamanın aylardır bazı içerik oluşturucuların kullanımına açıldığını söyledi.

Yeni uygulama, ağırlıklı olarak Instagram'ın altyapısını kullanacak. Instagram ile entegre olacak merkeziyetsiz platfom, Mastodon gibi diğer bazı uygulamalarla da uyumlu çalışacak.

Tasarımı ortaya çıktı

Meta'nın en önemli isimlerinden biri olan baş ürün yöneticisi Chris Cox, Twitter'a karşı bir alternatif olarak görülen yeni uygulamanın ilk ekran görüntülerini paylaştı. Uygulama, Instagram'dan ayrı olacak ancak kullanıcıların hesaplarını birbirine bağlamasına olanak tanıyacak.

Uygulamanın geçtiğimiz ocak ayında kodlanmaya başlandığını ifade eden Cox, Meta'nın uygulamayı “mümkün olan en kısa sürede” kullanıma sunmayı hedeflediğini dile getirdi.
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