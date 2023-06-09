Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Ali Kuşçu Camii'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı'nda bulunan Ali Kuşçu Camii'ne geldi.Burada cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da eşlik etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra camiden ayrıldı.