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Bakan Yerlikaya duyurdu! Uluslararası oto kaçakçılarına operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası oto kaçakçılarına yönelik icra edilen ‘Fren’ operasyonunda aralarında yabancı şahıslarında bulunduğu 12 şüphelinin yakalandığı ve operasyonun devam ettiğini bildirdi.

Ekleme: 9.06.2023 - 11:18 Güncelleme: 9.06.2023 - 11:19 / Editör: Ozge Selin
Bakan Yerlikaya duyurdu! Uluslararası oto kaçakçılarına operasyon
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı, yurda geçici ithalat için getirilen araçları üçüncü şahısların kullanıma bırakan, söz konusu araçları parçalayıp yurt içinde satışını yapan ve kanuna aykırı tescil yaparak vergi kaçıran şebekeyi tespit etti.

Tespitler çerçevesinde Türkiye’ye yurt dışından araç getiren yabancı uyruklu kuryelerin de olduğu belirlendi. Yaklaşık bir buçuk sene süren teknik ve fiziki takibin ardından Konya merkezli Edirne, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Eskişehir, Samsun, Hatay, Ankara, Antalya’da icra edilen eş zamanlı ‘Firen’ isimli operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 29’u Türk, 7’si yabancı uyruklu şebekenin kalan firarilerine yönelik yakalama çalışmalarının ise devam ettiği aktarıldı.

4 YILDA GETİRDİKLERİ 115 ARAÇTAN 240 MİLYON LİRA HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETMİŞLER

Söz konusu suç grubunun 2018-2022 yılları arasında turistik kolaylıklar kapsamında toplam piyasa değeri 240 milyon lira olduğu değerlendirilen 115 taşıtı Türkiye’ye getirdikleri aktarıldı. Operasyonlar şu ana kadar ise 15 adet çekici, 5 adet otomobil, 15 adet dorse ve çok sayıda ruhsat, change işleminde kullanılan numaratör ve şase levhasının ele geçirildiği bildirildi.

Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Uluslararası oto kaçakçılarına ‘Fren’ operasyonu. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımızın 1,5 yıldır sürdürdüğü titiz çalışmalar; Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 10 ilde yürüttüğü soruşturmalar kapsamında 12 şahıs ve çok sayıda araç yakalandı. Operasyon devam ediyor. Kahraman polislerimiz, Rabbim yardımcınız olsun, ayağınıza taş değdirmesin” ifadelerine yer verdi.
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