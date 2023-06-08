  • USD: 23,02 - 23,06
  • EURO: 24,62 - 24,67
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

TBMM'deki oylama sonrası ortalık karıştı! CHP'li vekil kazan kaldırdı: Bırakın artık bu devşirme siyaseti...

CHP listelerinden seçilerek Meclis'e giren DEVA, Gelecek ve Saadet Partililer, Meclis Başkanlığı seçiminde CHP'nin adayını desteklemeyerek, kendi adaylarını çıkardı. Bu gelişme CHP'lileri daha da öfkelendirdi. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, sosyal medya hesabından sert ifadeler kullandı, "Partimiz bu devşirme siyasetini bırakarak acilen kendi değerlerine dönmelidir." dedi.

TBMM'deki oylama sonrası ortalık karıştı! CHP'li vekil kazan kaldırdı: Bırakın artık bu devşirme siyaseti...
Ekleme: 8.06.2023 - 12:10 Güncelleme: 8.06.2023 - 12:17 / Editör: Ozge Selin
TBMM'deki oylama sonrası ortalık karıştı! CHP'li vekil kazan kaldırdı: Bırakın artık bu devşirme siyaseti...
CHP, genel seçimlerde sadece Cumhurbaşkanlığını değil, Meclis'i de kaybetti. 6'lı masada adaylığını onaylatmak için yüzde 1'lik oy katkısı olan partilere 35'e yakın kontenjan ayıran Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki sandalye sayısını da 135'e düşürdü. DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'den bağımsız hareket edeceğini dünkü TBMM Başkanlık seçiminde belli etti. DEVA ve Geleccek Partisi kendi adaylarını çıkarırken, Saadet Partisi, Gelecek Partisi'ne destek verdi. Bu gelişme öfkeli CHP'lileri daha da çileden çıkardı. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol çok sert ifadeler ile DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'ni hedef aldı. Erol, 'Partimiz bu devşirme siyasetini bırakarak acilen kendi değerlerine dönmelidir.' dedi.

TBMM'deki oylama sonrası ortalık karıştı! CHP'li vekil kazan kaldırdı: Bırakın artık bu devşirme siyaseti...

'BAY KEMAL'İN 6'LI MASASI ÇÖKTÜ

Seçimlerden önce DEVA, Gelecek, Saadet, Demokrat Parti ve İYİ Parti'yi bir masa etrafında toplayan Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 1 oy potansiyeli olan partilere 33 vekil verdi. Adaylığını vekiller karşılığında onaylatan Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminde umduğunu bulamayınca TBMM'de de hezimete uğradı. 6'lı masa projesi çökerken, DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi TBMM'de CHP'den ayrı hareket etmeye başladı.

CHP'LİLER ÇİLEDEN ÇIKTI

CHP listelerinden TBMM'ye giren 33 vekilin 30'u CHP'den bağımsız olarak hareket edince CHP'liler çileden çıktı. Dünkü TBMM Başkanlık seçiminde CHP Tekin Bingöl'ü aday gösterdi. DEVA ve Gelecek de kendi adaylarını çıkardı. Saadet Partisi ise, Gelecek Partisi'nin adayını destekledi. CHP, TBMM'ye kendi oyları ile soktuğu DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'nden destek göremeyince ortalık karıştı.

TBMM'deki oylama sonrası ortalık karıştı! CHP'li vekil kazan kaldırdı: Bırakın artık bu devşirme siyaseti...

KILIÇDAROĞLU'NA BÜYÜK TEPKİ

Gürsel Erol gibi düşünen çok sayıda CHP'li de Kemal Kılıçdaroğlu'na yaşananlar nedeniyle ateş püskürdü.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

Bunun sebebi olan kişi niye hala istifa etmedi Gürsel Bey?

Yaparken bize mi sordunuz Gürsel Bey? Atı alan Üsküdar'ı geçti neden bize şikâyet ediyorsunuz? Kemal Bey'e söyleyin birleştirici gücüyle bir araya getirsin hepsini.

Genel başkanınız koltuğunu korumak için bazı kişileri on yıllardır milletvekili yapıyor, bu da onun cumhurbaşkanı olmak için yapılan versiyonu, seçmeninin duygularını sömürerek kişisel rant sağlama!

Kılıçdaroğlu varsa daha oy yok kusura bakmayın.

Kim bunlara bu kadar kontenjan verdi, neden verdi, bunu sorgulayın ve o kişiden hesap sorun, kim olduğunu herkes biliyor.

Çok haklısınız Sn.Erol bu hareket nezaketsizliğin ötesinde çıkarcılıktır, ihanettir...

Burası ağlama duvarı mı. Kendimiz ettik kendimiz bulduk desene.

Vekilim adamlar alacağını aldılar. Nokta.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Maltepe'de korku dolu dakikalar! Tünel çalışmasında patlama! Yaya geçişine kapatıldı...
Mansur Yavaş'tan AŞTİ esnafına fişleme skandalı
Merkez Bankası Başkanlığı ona emanet: Hafize Gaye Erkan, namıdiğer Müthiş Türk Kızı
TBMM'deki oylama sonrası ortalık karıştı! CHP'li vekil kazan kaldırdı: Bırakın artık bu devşirme siyaseti...
İsveç'te gündem Hakan Fidan ile görüşme! Tek noktaya dikkat çektiler...
Selde sınıfta kalan Yavaş’a suçüstü! Algı balonu elinde patlayan ABB'ye tepki yağdı
Kemal Kılıçdaroğlu kararını verdi! Gözler Ekrem İmamoğlu'na çevrildi! Aday olacak mı?
CHP’li Foça Belediye Başkanı kabusu yaşattı: Baskılara dayanamadık. Ekmeğimizle oynadı…
Başkan Erdoğan ve yeni kabinenin 10 adımlı eylem planında kira ve fatura detayı
Gözler maaş ve ikramiyelerde: İşte ödemelerin yapılacağı zamlı maaşlar ve tarihler
Dünya Erdoğan'ın teklifini konuşuyor: Krizin çözümü için devreye girdi
Rusya'dan Türkiye açıklaması: Erdoğan’ın açıklamalarına odaklanıyoruz
MİT'ten nokta operasyon! PKK/KCK'lı sözde üst düzey yönetici öldürüldü
Mehmet Şimşek'in mesajları, küresel ekonomi çevrelerinde yankılandı
AK Parti'den 2024 yerel seçimlerine hazırlık! Milletin adamıyla durmak yok yola devam
Kılıçdaroğlu şov peşinde! Elektrik provokasyonunu bu kez depremzede üzerinden sahneye koydu
CHP yandaşı Kongar ile Yanardağ 'Kılıçdaroğlu'na karşı değişim' diyen İmamoğlu'nu hedef aldı: Parti içerisinde her türlü münasebetsizlik tartışma gırla gidecek
Külliye'de dua edilmesinden rahatsız oldular: Laikliğe hançer saplandı
Yavuz Ağıralioğlu muhalefeti bombaladı: Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener istifa etmeli
Türkiye Yüzyılı'nın Meclis Başkanı belli oldu! Yeni TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı

Kilauea Yanardağı, yeniden faaliyete geçti

Kilauea Yanardağı, yeniden faaliyete geçti

İstanbul'da birçok ilçede arı tedirginliği

İstanbul'da birçok ilçede arı tedirginliği

Türkiye'deki tüm Apple ürünlerine bir zam daha geldi: İşte yeni iPhone fiyatları

Türkiye'deki tüm Apple ürünlerine bir zam daha geldi: İşte yeni iPhone fiyatları

WhatsApp’ın mesaj düzenleme özelliği Türkiye’ye geldi

WhatsApp’ın mesaj düzenleme özelliği Türkiye’ye geldi

Bilim adamları uyardı: Milyonlarca yıldır görülmemiş derecede

Bilim adamları uyardı: Milyonlarca yıldır görülmemiş derecede