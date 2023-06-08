TBMM'deki oylama sonrası ortalık karıştı! CHP'li vekil kazan kaldırdı: Bırakın artık bu devşirme siyaseti...

CHP, genel seçimlerde sadece Cumhurbaşkanlığını değil, Meclis'i de kaybetti. 6'lı masada adaylığını onaylatmak için yüzde 1'lik oy katkısı olan partilere 35'e yakın kontenjan ayıran Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki sandalye sayısını da 135'e düşürdü. DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'den bağımsız hareket edeceğini dünkü TBMM Başkanlık seçiminde belli etti. DEVA ve Geleccek Partisi kendi adaylarını çıkarırken, Saadet Partisi, Gelecek Partisi'ne destek verdi. Bu gelişme öfkeli CHP'lileri daha da çileden çıkardı. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol çok sert ifadeler ile DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'ni hedef aldı. Erol, 'Partimiz bu devşirme siyasetini bırakarak acilen kendi değerlerine dönmelidir.' dedi.Seçimlerden önce DEVA, Gelecek, Saadet, Demokrat Parti ve İYİ Parti'yi bir masa etrafında toplayan Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 1 oy potansiyeli olan partilere 33 vekil verdi. Adaylığını vekiller karşılığında onaylatan Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminde umduğunu bulamayınca TBMM'de de hezimete uğradı. 6'lı masa projesi çökerken, DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi TBMM'de CHP'den ayrı hareket etmeye başladı.CHP listelerinden TBMM'ye giren 33 vekilin 30'u CHP'den bağımsız olarak hareket edince CHP'liler çileden çıktı. Dünkü TBMM Başkanlık seçiminde CHP Tekin Bingöl'ü aday gösterdi. DEVA ve Gelecek de kendi adaylarını çıkardı. Saadet Partisi ise, Gelecek Partisi'nin adayını destekledi. CHP, TBMM'ye kendi oyları ile soktuğu DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'nden destek göremeyince ortalık karıştı.Gürsel Erol gibi düşünen çok sayıda CHP'li de Kemal Kılıçdaroğlu'na yaşananlar nedeniyle ateş püskürdü.İşte o paylaşımlardan bazıları:Bunun sebebi olan kişi niye hala istifa etmedi Gürsel Bey?Yaparken bize mi sordunuz Gürsel Bey? Atı alan Üsküdar'ı geçti neden bize şikâyet ediyorsunuz? Kemal Bey'e söyleyin birleştirici gücüyle bir araya getirsin hepsini.Genel başkanınız koltuğunu korumak için bazı kişileri on yıllardır milletvekili yapıyor, bu da onun cumhurbaşkanı olmak için yapılan versiyonu, seçmeninin duygularını sömürerek kişisel rant sağlama!Kılıçdaroğlu varsa daha oy yok kusura bakmayın.Kim bunlara bu kadar kontenjan verdi, neden verdi, bunu sorgulayın ve o kişiden hesap sorun, kim olduğunu herkes biliyor.Çok haklısınız Sn.Erol bu hareket nezaketsizliğin ötesinde çıkarcılıktır, ihanettir...Burası ağlama duvarı mı. Kendimiz ettik kendimiz bulduk desene.Vekilim adamlar alacağını aldılar. Nokta.