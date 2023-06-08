Selde sınıfta kalan Yavaş’a suçüstü! Algı balonu elinde patlayan ABB'ye tepki yağdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günler öncesinden yapılan uyarılara rağmen ABB'nin mazgal ve rögar temizliği yapmaması nedeniyle birçok cadde ve sokak su taşkınlarına maruz kalırken ev ve iş yerleri de sular altında kaldı.ABB sosyal medya ekibi, Ankara'daki içler acısı durumu perdelemek için harekete geçti. Diğer illerdeki yağışları öne çıkarmak istediler.Ancak ekip algı çalışmasını için sahte hesaplardan yapacakları paylaşımları yanlışlıkla ABB'nin resmi hesabından paylaştı.Paylaşımın ardından Yavaş'a tepki yağdı. AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Selahattin Yağcı, "4 yıldır Ankara'yı algı ile yönetmeye çalışan Mansur Yavaş'ın algı balonu sonunda patladı.Ankaralılar haftalardır yağmurlarla, su taşkınları ile uğraşırken sessizliğe gömülenler ortalık biraz sakinleşince hemen ortaya çıkmaya çalıştılar" dedi.Yenimahalle'de bulunan Turkuaz Konutları'nın alt katındaki 2 daireyi 3 kez su bastı. Sel şelale oldu binanın içinden aktı. Bina sakinleri isyan etti:Mevlüt Duruoğlu: Buraya ilk sel vurduğunda dairenin bir tanesinde aile yaşıyordu. İnsanların eşyaları kullanılamaz hale geldi. İkinci sel felaketinde de canlarını zor kurtardılar.Ondan sonra da taşınıp gittiler buradan. 30 bin liralık masraf yapıldı. Büyükşehir bizi Yenimahalle Belediyesi'ne gönderdi. Yenimahalle Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdi.Necip Kara: Asansör boşlukları hala su ile dolu. 87 yaşında insan nasıl 17'nci kattan inip çıkacak. Mazgal temizlemek, rögar temizlemek çok zor değil.Sosun Kahraman: Yukardan gelen suyun birazı benim evime de doldu. Torunlarım eve giren suyu görünce korkudan ağlamaya başladı. 3 seferdir aynı sorun ile karşılaşıyoruz. Artık yetkililer bir önlem almalı. Eşyalarımız, evimiz kullanılamayacak halde.Sedat Yaman: Daha önceki sel felaketinde evde oturanları eşyaları kullanılamaz hale geldi. 2020 yılında bu olayı bir kez yaşadık. 2022 yılında bir kez daha tekrarlandı. Tam rahatladık dedik şimdi tekrar böyle kötü bir olay daha yaşadık. Büyükşehir'e gerekli müracaatları yaptık. Tek çivi çakmadılar.