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MSB'den bedelli askerlik uyarısı: Bu tarihlere dikkat!

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik hizmetine müracaat edecek yükümlülere yönelik önemli ödeme uyarısında bulundu.

Ekleme: 8.06.2023 - 17:31 Güncelleme: 8.06.2023 - 17:37 / Editör: Ozge Selin
MSB'den bedelli askerlik uyarısı: Bu tarihlere dikkat!Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Kurban Bayramı tatili 27 Haziran 2023 tarihinde saat 13:00'te başlayıp 1 Temmuz 2023 tarihinde sona erecektir. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan Bedel ve ek bedel tutarı 1 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla geçerliliğini kaybedeceğinden bedelli askerlik hizmetine müracaat edecek yükümlülerin mağduriyet yaşamaması için 23 Haziran 2023 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur' denildi.


MSB'den bedelli askerlik uyarısı: Bu tarihlere dikkat!

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