Mehmet Şimşek'in mesajları, küresel ekonomi çevrelerinde yankılandı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün peş peşe yaptığı açıklamalarla kritik mesajlar verdi.Şimşek, acil önceliklerinin, ekiplerini güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamak olduğunun altını çizdi.Öngörülebilirlik mesajı veren Şimşek, bunun için kurallara dayalı politika oluşturma taahhütlerini teyit ettiklerini söyledi.Şimşek'in mesajları, küresel piyasaların yakından takip ettiği ABD merkezli Bloomberg'de gündem oldu."Şimşek güvenilir program sözü verdi" başlıklı haberde, Türkiye'nin yeni atanan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 900 milyar dolarlık ekonomiyi yönetmek ve güvenilir bir program tasarlamak üzere yeni bir ekip kuracağını söylediği belirtildi.Bilgi ve birikime işaret eden Bakan Şimşek'in, tüm engellerin üstesinden gelebileceklerini ifade ettiği kaydedildi:Kısa yollar veya hızlı düzeltmeler olmasa da, deneyimimizin, bilgimizin ve özverimizin önümüzdeki potansiyel engellerin üstesinden gelmemize yardımcı olacağından emin olabilirsiniz.Yahoo'nun finans sayfasında yer alan haberde, Şimşek'in, ekibini güçlendirmeye ve güvenilir ekonomik program oluşturmaya acil öncelik vereceği bilgisi paylaşıldı.Hazine ve Maliye Bakanı'nın, kurala dayalı politika oluşturmaya olan bağlılığını teyit ettiği aktarıldı.ABC News televizyonu, Şimşek'in TBMM'de yemin ettikten kısa bir süre sonra paylaştığı mesajlarda şeffaflık vurgusu yaptığını kaydetti:Şimşek, Türkiye'nin maliyesini 'şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik' ile yönetme sözü verdi.Uluslararası saygınlığa sahip eski bir bankacı olan Mehmet Şimşek'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabinesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirildiği ifade edildi.